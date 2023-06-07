Massa de ar polar vai derrubar as temperaturas no ES na próxima semana

São Pedro do Frio, localidade a 40 quilômetros da sede de Colatina Crédito: Divulgação/Claudio Costa

Uma massa de ar frio de origem polar vai provocar queda brusca das temperaturas no Brasil e pode chegar ao Espírito Santo na próxima semana. A mudança no tempo deve vir acompanhada de neve e geada em algumas localidades do Sul do país.

Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo , o frio começa a se aproximar do Brasil após o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (8).

"Esse feriado de 8 de junho vai terminar com uma frente fria chegando com força ao Brasil, além de muita chuva, especialmente no Sul do Brasil. O que está chamando muito a atenção é a massa de ar frio de origem polar que vem com essa frente fria. Esse ar frio não é só intenso, mas também extenso. Então, é uma grande massa de ar gelado que vai avançar pelo interior da América do Sul", contextualiza.

Pegorim destaca que, desta vez, o frio intenso não vai para o mar e seguirá pelo Norte da Argentina, Paraguai, Bolívia. Nessa situação, o ar gelado chega com muito mais força e eficiência pelo interior do Brasil.

Enquanto você curte o sol e a temperatura acima do normal para os padrões de junho, prepara a cabeça (e o corpo) para sentir frio. Aproveite o tempo bem seco para lavar as roupas de frio. Lá bem bom gelada!#frio #neve #frentefria pic.twitter.com/ck0TChu3b8 — CLIMATEMPO (@climatempo) June 7, 2023

"Durante o domingo (11), essa massa de ar gelada já começa a causar uma queda de temperatura muito brusca em cima do Sul do Brasil. Há condições para nevar na parte mais alta das serras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no domingo (11) de noite", afirma.

"Mas é a partir de segunda-feira (12), que essa massa polar vai dar seu recado, porque esse ar frio polar vai entrar com muita força em cima de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Rondônia, vai começar a chegar em São Paulo, e aí, ao longo dos próximos dias essa massa de ar vai se espalhando pelo interior do Sudeste e também do Centro-Oeste do país", prossegue.

A meteorologista destaca que a previsão aponta para "dois pulsos de ar frio", deixando a semana toda bastante gelada. "Ao que tudo indica, nós temos potencial para o ar frio chegar até a região de Brasília, Norte de Minas, chegando com relativa força até mesmo no Espírito Santo", completa.

"Uma massa de ar frio muito intensa com potencial para provocar temperaturas negativas no Sul do Brasil e até mesmo em áreas do Sudeste ou Mato Grosso do Sul e teremos também condições para a formação de geada, não só no Sul, mas também em áreas do Sudeste e Centro-Oeste", finaliza a meteorologista.