Mercado da Capixaba tem data para abrir; veja o que vai funcionar no local

Atualmente, segundo a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) — empresa cotada para a gestão do mercado — avalia mais de 40 propostas de comerciantes para a ocupação das 16 lojas do espaço situado entre as avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel, que pode voltar a ser referência na região central como um polo gastronômico e cultural.

Como vai funcionar o mercado?

Veja como ficou o Mercado da Capixaba após as obras de revitalização

Entre as obrigações da empresa que assumiu a concessão, está a de manter metade dos estabelecimentos voltados à gastronomia abertos todos os dias, podendo haver alternância entre eles. Além disso, nos primeiros 90 dias, a concessionária deve garantir o funcionamento de metade do total dos módulos comerciais do mercado e, em até 180 dias, 80%.

Música ao vivo na área externa e eventos deverão ter alvará de autorização da prefeitura. A exigência tem o objetivo de garantir o cumprimento, por exemplo, dos limites de poluição sonora.

O que vai ter no Mercado da Capixaba?

As lojas 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 12 devem abrigar restaurantes, bares, choperias e cervejarias artesanais, lanchonetes, bistrôs, cafeterias, pastelarias e confeitarias;





Para as lojas 02, 11, 13, 15 e 16, é sugerido: sorveteria, empório ou mercearia, boutique de carnes, comercialização no sistema varejista de produtos hortifrúti, laticínios, doces, salgados e assemelhados, bares, choperias e cervejaria artesanais, lanchonetes, bistrôs, cafeterias, pastelarias, confeitarias;





Para os módulos 03 e 14, são esperadas lojas de artesanato — local e regional, como de panelas de barro —, galeria de arte, livraria ou sebo, souvenirs e floriculturas;





Por fim, nas salas 01 e 02, que ficam no mezanino, são esperados: auditórios, salas de projeção, pubs ou bares temáticos, choperias e cervejarias artesanais, bistrôs, cafeterias, confeitarias e serviços financeiros;



O que não vai ter?

venda de eletroeletrônicos;

venda de artigos de celulares;



comércio de veículos automotores;



venda de móveis e utensílios para casa que não sejam artesanais;



lojas de materiais de construção;



venda de brinquedos industriais;



lojas de informática e acessórios;



serviços de telefonia e internet;



Construção histórica

Construído durante o governo de Florentino Avidos (1924-1928), o espaço surgiu como substituto do antigo mercado municipal que ocupava o mesmo local.

O edifício de dois andares desempenhou diferentes papéis ao longo do tempo. Inicialmente, no pavimento superior, abrigou o Hotel Avenida até a década de 1940. Na década de 1950, o hotel foi substituído pelo auditório da Rádio Club do Espírito Santo e, em 1983, se tornou patrimônio histórico do Centro de Vitória. Já em 1996, o edifício passou a ser sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no segundo pavimento.