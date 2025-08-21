Pinguim é resgatado na Praia de Itaoca, em Itapemirim; veja vídeo

Um pinguim foi resgatado na Praia de Itaoca, em Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo. O registro do resgate foi feito pelo morador Júlio Cesar Gisto, na tarde da última terça-feira (19). Ele disse que o animal estava bem. O Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar), que fica em Anchieta, informou que foi acionado e que, após o regate, o animal foi levado para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), em Vila Velha, onde recebe cuidados veterinários.

Nativos da Patagônia e da Argentina, os Pinguins-de-Magalhães migram para o norte durante o inverno em busca de alimento e águas mais quentes, podendo ser vistos até no litoral do Brasil.

Três instituições são responsáveis pelos resgates no ES: @Projeto_Tamar_Oficial em São Mateus, Linhares, Vitória e Vila Velha; o IPRAM em Conceição da Barra, Aracruz, Fundão e Serra; e o @IPCMar_Oficial em todo o litoral sul, de Guarapari a Presidente Kennedy. Ao ver um pinguim encalhado vivo ou morto no Espírito Santo, a orientação é ligar para o número 0800 991 4800 que a instituição correta será acionada para o resgate.