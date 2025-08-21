Veja motivo

Garrafas pet com água tomam conta de calçadas de Jardim Camburi; entenda

Quem passa pelas ruas do maior bairro de Vitória já deve ter visto elas enfileiradas; reportagem de A Gazeta foi atrás de saber o que é e para o que serve

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10:12

Garrafas de água na frente de prédio em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Felipe Sena

Durante um passeio por Jardim Camburi, o maior bairro de Vitória, você provavelmente vai passar por garrafas pet cheias de água em frente a algum prédio. Algumas vezes vai ter uma solitária, e outras serão várias, enfileiradas simetricamente, como se fosse uma versão urbana dos agroglifos, aquelas imagens feitas em plantações que — conforme teorias — sugerem ser ação de alienígenas. Mas, afinal, como será que elas foram parar nas calçadas, em frente a casas e edifícios da região? São de outro mundo? A reportagem de A Gazeta foi atrás da resposta.

Imagem de um agroglifo criada pela Inteligência Artificial Meta AI Crédito: Gerada pela Meta AI

As garrafas pet nesses locais não têm nada a ver com coisas de outro mundo. A reportagem apurou que elas são colocadas por moradores para, em tese, evitar que pets — principalmente cachorros — façam suas necessidades na frente das residências. A ideia é que a refração da luz nelas impediria que doguinhos em pleno passeio escolham a frente do prédio para ser o banheiro da vez, como explica o biólogo e colunista de A Gazeta Marco Bravo.

A explicação mais difundida é que a luz se reflete na água dentro das garrafas, causando um efeito visual que incomodaria os cães, confundindo-os ou dando a impressão de outro animal Marco Bravo Biólogo e colunista de A Gazeta

Tática funciona?

Agora que descobrimos que o motivo das garrafas de água na frente de prédios e casas da Capital é evitar dejetos de animais na frente das residências, fica a pergunta: essa tática funciona?

Do ponto de vista científico, não há comprovação de que essa técnica realmente funcione. Algumas pessoas relatam bons resultados, possivelmente por condicionamento dos animais. Os cães, por exemplo, passam a evitar após algumas tentativas. Outros afirmam que não há efeito algum, sendo apenas uma crença popular Marco Bravo Biólogo e colunista de A Gazeta

Além disso, ainda segundo Marco, existem alternativas mais eficazes, como repelentes específicos, barreiras físicas ou até treinamento dos animais. E, claro, a responsabilidade dos tutores dos animais.

Não recolher dejetos de pets em Vitória pode render multa

Nos casos em que o dejeto em questão é deixado por um animal doméstico, é preciso ter atenção. Sair para passear com os cachorros é fundamental para eles, mas os tutores precisam cuidar da higiene (do amigo de quatro patas e da cidade). Conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória, é obrigatória a coleta dos dejetos deixados por animais em vias e logradouros públicos.

Segundo uma Lei municipal, “o condutor de um animal fica obrigado a recolher os dejetos fecais eliminados pelo mesmo em vias e logradouros públicos.” Em 2017, a lei foi atualizada e passou a estabelecer uma multa. "Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, caberá multa de R$ 300,00 (trezentos reais) ao proprietário do animal", mas para que a multa seja cobrada, a população precisa denunciar.

"Dessa forma, a aplicação da penalidade depende, em grande parte, de denúncias feitas pela população. Para que a denúncia seja apurada, é necessário que contenha dados que permitam identificar o responsável pelo animal, além de informações ou imagens que comprovem a infração. De posse desses elementos, a fiscalização analisa o caso e encaminha a ocorrência ao agente competente, que verificará a possibilidade de aplicação da multa prevista em lei", esclareceu a prefeitura.

A Prefeitura de Vitória reforçou ainda a importância de que os moradores ajam com responsabilidade, recolhendo os dejetos de seus animais e preservando os espaços públicos, garantindo assim mais limpeza, saúde e qualidade de vida para toda a cidade.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta