Garrafas pet com água tomam conta de calçadas de Jardim Camburi; entenda

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10:12
Durante um passeio por Jardim Camburi, o maior bairro de Vitória, você provavelmente vai passar por garrafas pet cheias de água em frente a algum prédio. Algumas vezes vai ter uma solitária, e outras serão várias, enfileiradas simetricamente, como se fosse uma versão urbana dos agroglifos, aquelas imagens feitas em plantações que — conforme teorias — sugerem ser ação de alienígenas. Mas, afinal, como será que elas foram parar nas calçadas, em frente a casas e edifícios da região? São de outro mundo? A reportagem de A Gazeta foi atrás da resposta.
As garrafas pet nesses locais não têm nada a ver com coisas de outro mundo. A reportagem apurou que elas são colocadas por moradores para, em tese, evitar que pets — principalmente cachorros — façam suas necessidades na frente das residências. A ideia é que a refração da luz nelas impediria que doguinhos em pleno passeio escolham a frente do prédio para ser o banheiro da vez, como explica o biólogo e colunista de A Gazeta Marco Bravo.
Marco BravoBiólogo e colunista de A Gazeta
Agora que descobrimos que o motivo das garrafas de água na frente de prédios e casas da Capital é evitar dejetos de animais na frente das residências, fica a pergunta: essa tática funciona?
Marco BravoBiólogo e colunista de A Gazeta
Além disso, ainda segundo Marco, existem alternativas mais eficazes, como repelentes específicos, barreiras físicas ou até treinamento dos animais. E, claro, a responsabilidade dos tutores dos animais.
Nos casos em que o dejeto em questão é deixado por um animal doméstico, é preciso ter atenção. Sair para passear com os cachorros é fundamental para eles, mas os tutores precisam cuidar da higiene (do amigo de quatro patas e da cidade). Conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória, é obrigatória a coleta dos dejetos deixados por animais em vias e logradouros públicos.
Segundo uma Lei municipal, “o condutor de um animal fica obrigado a recolher os dejetos fecais eliminados pelo mesmo em vias e logradouros públicos.” Em 2017, a lei foi atualizada e passou a estabelecer uma multa. "Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, caberá multa de R$ 300,00 (trezentos reais) ao proprietário do animal", mas para que a multa seja cobrada, a população precisa denunciar.
"Dessa forma, a aplicação da penalidade depende, em grande parte, de denúncias feitas pela população. Para que a denúncia seja apurada, é necessário que contenha dados que permitam identificar o responsável pelo animal, além de informações ou imagens que comprovem a infração. De posse desses elementos, a fiscalização analisa o caso e encaminha a ocorrência ao agente competente, que verificará a possibilidade de aplicação da multa prevista em lei", esclareceu a prefeitura.
A Prefeitura de Vitória reforçou ainda a importância de que os moradores ajam com responsabilidade, recolhendo os dejetos de seus animais e preservando os espaços públicos, garantindo assim mais limpeza, saúde e qualidade de vida para toda a cidade.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o