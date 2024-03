Centro de Vitória

Mercado da Capixaba deve gerar até 200 vagas de emprego

Com reinauguração prevista para junho, espaço vai contar com 16 módulos comerciais, que vão abranger restaurantes, bares, sorveterias e lojas de artesanato

4 min de leitura min de leitura

Mercado da Capixaba, na região central de Vitória. (Prefeitura de Vitória)

João Barbosa Repórter / [email protected]

A reinauguração do Mercado da Capixaba, que vem sendo revitalizado no Centro de Vitória, deve gerar de 150 a 200 empregos diretos e indiretos. A estimativa foi divulgada na manhã desta quinta-feira (7), durante o lançamento da concessão para gestão do local, que deve ser reaberto em junho e vai contar com 16 módulos comerciais e 2 administrativos, com áreas que variam entre 23 m² a 103 m².

Segundo a prefeitura da Capital, os espaços comerciais serão voltados para atividades de gastronomia, artesanato, café, venda de livros, floricultura e agronegócio.

“Essa obra é um grande marco, uma verdadeira virada para o Centro de Vitória. Teremos um mix de produtos, serviços e também eventos culturais. Em uma estimativa inicial, falamos da ordem de 150 a 200 empregos gerados de forma direta e indireta com a reinauguração do mercado”, projeta Marcos Gregório, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV). “Isso impacta a economia e traz ânimo para a região central da Capital”, complementa.

Mercado da Capixaba, na região central de Vitória. (Prefeitura de Vitória)

Com investimento da ordem de R$ 9 milhões, o Mercado da Capixaba tem 70% das obras concluídas. O local conta com dois pavimentos, com 16 módulos comerciais no térreo e 2 módulos no mezanino.

“O Mercado da Capixaba vai servir como gancho para uma retomada do comércio no Centro de Vitória. Nossa expectativa é que empregos sejam gerados, que a economia da região se fortaleça e que o público volte a ocupar o Centro”, avalia Sydney Ferreira, presidente da Associação dos Comerciantes do Centro de Vitória.

“Nós temos feito um pacote de investimentos que eleva a autoestima dos moradores e atrai turistas para o Centro de Vitória. [...] Queremos que as pessoas visitem a cidade e que os moradores daqui tenham prazer em dizer 'vamos ao Centro', e é isso que vai acontecer com as revitalizações que projetamos para a região”, disse o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

O edital de concessão

Segundo o edital de concessão para gestão do mercado, entre os módulos, será obrigatório que o Mercado da Capixaba conte com uma loja de artesanatos capixabas e também com uma que faça a venda de panelas de barro. Segundo a prefeitura, a estratégia é para a valorização da cultura do Espírito Santo.

O processo licitatório para gestão de todo o mercado será por meio de pregão eletrônico, e o critério de julgamento será a maior oferta de preço para a atividade. “Ou seja, o concessionário vencedor do certame terá como escopo a gestão dos 16 módulos comerciais do térreo, dos dois módulos do andar superior e da área central”, divulgou a CDTIV.

Veja Também Não desistir do Centro de Vitória é sempre uma vitória a ser comemorada

Ainda de acordo com o edital, será vedada a instalação de estabelecimentos que façam a venda de eletroeletrônicos, artigos para celulares, utensílios para casa (que não sejam artesanais), brinquedos industriais ou serviços de internet e telefonia.

Atualmente, o espaço conta com intervenções na alvenaria, reboco interno, restauro externo, colocação de lajes e escavação e regularização do pátio interno. Segundo a CDTIV, ainda faltam a conclusão dos cabeamentos de climatização, a colocação de forros em lojas e salas, a instalações elétricas e hidráulicas e o ajuste do sistema de combate a incêndios

Anos de espera

A atual previsão da Prefeitura de Vitória é que o Mercado da Capixaba seja reinaugurado em junho. Após um incêndio que causou danos estruturais em 2002, o local se deteriorou e caiu no esquecimento.

Em janeiro de 2020, o Executivo municipal prometeu que a obra de revitalização ficaria pronta até o fim do primeiro semestre daquele ano, o que não aconteceu por conta da pandemia de Covid-19.

No ano seguinte, 2021, a prefeitura divulgou uma nova previsão para o início da reforma: primeiro semestre de 2022. Na época, o então secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Marcelo de Oliveira, alegou que o projeto que se tinha até aquele momento era muito conceitual para que fosse contratada uma empresa para as obras.

Já no início de 2023, a promessa dada foi de que a obra ficaria pronta até o final do primeiro semestre de 2024. De acordo com a prefeitura, esse ainda é o prazo para entrega.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta