Desenvolvimento municipal

Vitória é a 3ª capital mais desenvolvida do país, aponta índice da Firjan

Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) avalia o nível de desenvolvimento socioeconômico de 5.550 municípios brasileiros

Estudo realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) com base em dados oficiais dos municípios brasileiros aponta que Vitória aparece em terceiro lugar no índice geral de desenvolvimento entre as capitais do país, ficando atrás de Curitiba (PR) e São Paulo (SP). >