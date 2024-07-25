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Estudante do ES é ouro na Olimpíada Global de Matemática em Singapura

Na competição individual, Davi Aguiar, de 13 anos, conquistou a medalha de ouro; já na atividade em grupo, o capixabinha trouxe o bronze para casa
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

25 jul 2024 às 17:16

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 17:16

Davi e a família foram até Singapura, no Japão, participar da Olimpíada Global de Matemática
Davi e a família foram até Singapura, onde o pequeno participou e foi ouro e bronze na Olimpíada Global de Matemática Crédito: Reprodução/Redes sociais
As olimpíadas já começaram – a abertura oficial é só nesta sexta (26) – e os olhares do mundo todo estão voltados para os atletas em Paris. Mas você sabia que tem capixaba garantindo medalha de ouro em outras competições pelo mundo?
Estamos falando do estudante Davi Aguiar, de 13 anos. Ele foi até Singapura para participar da Olimpíada Global de Matemática, a Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC). Na competição individual, conquistou a medalha de ouro. Já na atividade em grupo, levou o bronze para casa.
Na delegação brasileira, 20 estudantes participaram da competição e Davi ficou no 6º lugar no ranking global da categoria dele na olimpíada. O evento contou com a presença de estudantes do mundo inteiro, somando 35 nacionalidades e 2.400 alunos. 
A competição é dividida em várias categorias baseadas em diferentes níveis de escolaridade, abrangendo desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio.

Provas

A prova é composta por etapas distintas, sendo uma individual com 25 questões (incluindo 10 discursivas), e provas em equipe, com alunos de diferentes países resolvendo juntos problemas que exigem colaboração e estratégias em grupo. Na equipe de Davi, teve ele representando o Brasil, dois estudantes da Indonésia, um do Camboja e outro da Mongólia. Cada etapa tem uma premiação própria. Aluno da Escola Americana de Vitória, Davi é apaixonado por matemática e já é medalhista em diversas competições nacionais e internacionais.
A mãe, Mayte Aguiar, comemora. “Estamos muito felizes por essa conquista muito maior do que esperávamos. Atravessamos o mundo para vivenciar esta experiência incrível em Singapura. A delegação brasileira fez bonito e representou muito bem o país em um dos países com a melhor educação do mundo”, afirma.

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