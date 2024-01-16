Enem: estudante do ES revela segredo após tirar nota mil na redação

Ela contou que o foco do curso não eram os possíveis temas, mas, sim, como conseguir escrever bem, independentemente do assunto. "Aprendemos sobre a estrutura da redação e as estratégias para saber argumentar bem", destaca Amanda, que tem o objetivo de cursar Medicina Veterinária

Amanda Zampiris, estudante de Muqui que tirou nota mil na redação do Enem Crédito: Divulgação

Além de estudar de manhã na escola e fazer o cursinho de redação, Amanda conta que também tinha uma rotina de estudos durante a tarde, em casa, que incluía assistir a conteúdos de videoaulas. "Eu estava bem focada. Evitava até o celular", relata.

Para alcançar a nota máxima na redação, Amanda também recomenda que os estudantes fujam do estresse e da ansiedade, valorizando a vida pessoal.

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"Não foque só na prova. Não perca a vida só com isso. A gente tem que viver também. Se não, chega na hora do exame e está extremamente sobrecarregado. Nada flui quando estamos assim. Esse é o meu conselho: estude o máximo que você pode, dê seu máximo, mas não perca sua vida", observa.

De acordo com o Ministério da Educação , 60 redações atingiram a nota máxima em 2023 em todo o país, sendo duas no Espirito Santo – uma delas, a de Amanda, na rede pública.

Crédito: Ministério da Educação

Sobre o tema da redação

O tema sobre o qual os alunos tiveram de escrever no Enem 2023 foi: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. "A gente vê o trabalho de cuidado. Ele está ali, no nosso cotidiano, mas não é valorizado. Não é visto como um trabalho", aponta a estudante.