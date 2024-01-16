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De Muqui

Enem: estudante do ES revela segredo após tirar nota mil na redação

Amanda Zampiris, de 18 anos, foi uma das quatro estudantes da rede pública em todo o Brasil que tirou a nota máxima no exame
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

16 jan 2024 às 20:48

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 20:48

Uma jovem de Muqui, no Sul do Estado, foi uma das quatro estudantes da rede pública em todo o Brasil a alcançar a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo a única do Espírito Santo. Amanda Teixeira Zampiris, 18 anos, é aluna da Escola Estadual Marcondes de Souza. Ela contou que para ter sucesso na prova fez um cursinho preparatório voltado especificamente para redação.
Ela contou que o foco do curso não eram os possíveis temas, mas, sim, como conseguir escrever bem, independentemente do assunto. "Aprendemos sobre a estrutura da redação e as estratégias para saber argumentar bem", destaca Amanda, que tem o objetivo de cursar Medicina Veterinária
Amanda Zampiris, estudante de Muqui que tirou nota mil na redação do Enem
Amanda Zampiris, estudante de Muqui que tirou nota mil na redação do Enem Crédito: Divulgação
Além de estudar de manhã na escola e fazer o cursinho de redação, Amanda conta que também tinha uma rotina de estudos durante a tarde, em casa, que incluía assistir a conteúdos de videoaulas. "Eu estava bem focada. Evitava até o celular", relata.
Para alcançar a nota máxima na redação, Amanda também recomenda que os estudantes fujam do estresse e da ansiedade, valorizando a vida pessoal.
Enem: estudante do ES revela segredo após tirar nota mil na redação
"Não foque só na prova. Não perca a vida só com isso. A gente tem que viver também. Se não, chega na hora do exame e está extremamente sobrecarregado. Nada flui quando estamos assim. Esse é o meu conselho: estude o máximo que você pode, dê seu máximo, mas não perca sua vida", observa.
De acordo com o Ministério da Educação, 60 redações atingiram a nota máxima em 2023 em todo o país, sendo duas no Espirito Santo – uma delas, a de Amanda, na rede pública. 
Crédito: Ministério da Educação

Sobre o tema da redação

O tema sobre o qual os alunos tiveram de escrever no Enem 2023 foi: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. "A gente vê o trabalho de cuidado. Ele está ali, no nosso cotidiano, mas não é valorizado. Não é visto como um trabalho", aponta a estudante.
No texto, Amanda disse ter abordado a questão do patriarcado e do machismo. "Isso está por trás dessa não valorização do trabalho de cuidado feito pela mulher. Na história, o homem sempre foi o centro de tudo. A mulher ficava por conta de todos os trabalhos de cuidado, que acabou não sendo valorizado", disse. 

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