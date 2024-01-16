Cavalo 'para' trem em ferrovia da Vale e quase é atropelado na Serra

Um registro despretensioso, mas feito no lugar certo e na hora certa. O operador de máquinas e ciclista, Osvaldo Rosa, de 39 anos, conseguiu flagrar um cavalo em cima da ferrovia da empresa Vale, enquanto era "perseguido" por um trem em movimento, no bairro Carapina Grande, na Serra. Segundo o ciclista, a imagem foi feita na manhã da última segunda-feira (15).
"Fui pedalar com um amigo meu por aquela região. Comecei a ouvir o barulho do trem, a buzina, e posicionei o celular para tirar uma foto dele. De repente, [o cavalo] passou correndo, com medo de ser atropelado. Foi quando consegui registrar", relembrou o ciclista, integrante do Quase Nada Bike Team.
"O trem veio buzinando muito, como se quisesse espantá-lo"
Apesar do susto, Osvaldo conta que logo em seguida o cavalo conseguiu desviar e se salvar do atropelamento. "Parecia um pouco desesperado, mas deu tudo certo", disse.
O que diz a Vale
Em nota, a Vale pontuou que "desenvolve ações de sensibilização sobre comportamentos seguros com as comunidades que vivem próximas à ferrovia". Entre elas, destaca-se a necessidade de os proprietários manterem os animais distantes da linha férrea.
"Em caso de animal nos trilhos, o maquinista aciona a buzina e alerta o Centro de Controle de Operações. A partir deste momento, o monitoramento e a avaliação das operações no local são reforçados e quando identificado, o proprietário é comunicado para a retirada do animal", explicou a empresa, em nota.
Recolhimento
A Prefeitura da Serra informou que, caso alguma pessoa encontre animais soltos pelas vias públicas do município, pode solicitar o recolhimento no telefone (27) 99923-4312 (WhatsApp ou ligação).