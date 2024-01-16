Cavalo 'para' trem em ferrovia da Vale e quase é atropelado na Serra

A cena inusitada ocorreu nos trilhos da ferrovia da Vale, na Serra Crédito: Osvaldo Rosa

Um registro despretensioso, mas feito no lugar certo e na hora certa. O operador de máquinas e ciclista, Osvaldo Rosa, de 39 anos, conseguiu flagrar um cavalo em cima da ferrovia da empresa Vale, enquanto era "perseguido" por um trem em movimento, no bairro Carapina Grande, na Serra . Segundo o ciclista, a imagem foi feita na manhã da última segunda-feira (15).

"Fui pedalar com um amigo meu por aquela região. Comecei a ouvir o barulho do trem, a buzina, e posicionei o celular para tirar uma foto dele. De repente, [o cavalo] passou correndo, com medo de ser atropelado. Foi quando consegui registrar", relembrou o ciclista, integrante do Quase Nada Bike Team.

"O trem veio buzinando muito, como se quisesse espantá-lo" Osvaldo Rosa - Operador de máquinas e ciclista

Apesar do susto, Osvaldo conta que logo em seguida o cavalo conseguiu desviar e se salvar do atropelamento. "Parecia um pouco desesperado, mas deu tudo certo", disse.

O que diz a Vale

Em nota, a Vale pontuou que "desenvolve ações de sensibilização sobre comportamentos seguros com as comunidades que vivem próximas à ferrovia". Entre elas, destaca-se a necessidade de os proprietários manterem os animais distantes da linha férrea.

"Em caso de animal nos trilhos, o maquinista aciona a buzina e alerta o Centro de Controle de Operações. A partir deste momento, o monitoramento e a avaliação das operações no local são reforçados e quando identificado, o proprietário é comunicado para a retirada do animal", explicou a empresa, em nota.

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