Igrejas históricas e tombadas no Sul do Estado serão restauradas

Igrejas históricas tombadas no Sul serão restauradas Crédito: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

Três igrejas centenárias na região Sul do Espírito Santo serão restauradas neste ano. O serviço ocorrerá por meio de uma parceria da Cáritas da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Ao todo, R$ 1.629.209,00, provenientes de uma verba parlamentar, serão destinados aos trabalhos na Igreja de Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy; Igreja Nossa Senhora do Amparo, em Itapemirim, e Igreja São Pedro de Alcântara, em Mimoso do Sul, dentro do Sítio Histórico de São Pedro do Itabapoana.

Para a reforma ocorrer, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) firmou um termo de colaboração junto com a Cáritas da Diocese de Cachoeiro. O órgão explicou que todas as edificações são tombadas na esfera estadual pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC).

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Além das intervenções para melhorias dos templos católicos, grupos que deixam viva a tradição de Folias de Reis irão receber um incentivo financeiro e ainda se apresentarão nas igrejas dos municípios contemplados ao final dos trabalhos.

As intervenções, segundo Padre Evaldo Ferreira, vigário episcopal para ação social, incluem pintura, retirada de infiltrações, conserto de telhado, reparo de um sino e até sistema de proteção contra raios, antes inexistentes nas igrejas.

“Os trabalhos devem começar em março e durar um ano. O objetivo é que com o restauro se mantenha viva a história de um povo e de um país, pois são igrejas centenárias, mostrando para as futuras gerações a sua importância”, disse o vigário.

De acordo com informações da Cáritas da Diocese, o trabalho é promovido por um grupo multidisciplinar, entre arquitetos, urbanistas e técnicos de outras áreas.

Mimoso do Sul

A igreja de São Pedro de Alcântara fica no distrito de São Pedro de Itabapoana e foi construída entre os anos de 1855 e 1879, em Mimoso do Sul. O imóvel possui uma torre central e tem em sua estrutura remanescentes em pedras e tijolos. Possui altar em madeira de lei e sino em ferro do período imperial.

A igreja de São Pedro de Alcântara, em Mimoso do Sul Crédito: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

Até a década de 1920, São Pedro era o segundo município mais populoso do Estado e de forte influência política. Isto até a ascensão da ditadura Vargas em 1930, que criou o município de Mimoso do Sul e o distrito de São Pedro. São Pedro do Itabapoana se tornou sítio histórico em 1986, quando o Conselho Estadual de Cultura promoveu o tombamento de 41 imóveis residenciais definidos como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, incluindo o prédio câmara e cadeia, a igreja e o calçamento central em pedras pé-de-moleque, a maioria datada do século XIX.

Itapemirim

Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo, na Vila de Itapemirim Crédito: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

Localizada em Vila de Itapemirim, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo foi concluída em 1855. O imóvel é um dos principais cartões postais do município e possui imagens históricas com mais de 300 anos. Toda em estilo barroco, faz parte da história do Espírito Santo.

Presidente Kennedy

A Igreja de Nossa Senhora das Neves se localiza em Muribeca, zona rural do município de Presidente Kennedy e atrai milhares de visitantes em julho em uma tradicional festa em homenagem à santa.

Igreja de Nossa Senhora das Neves, em Prefeitura de Presidente Kennedy Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy