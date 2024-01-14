Inusitado: noiva capixaba usa trator para chegar ao casamento em Vila Velha

A caminho do casamento, algumas noivas escolhem limusines e carros de luxo enquanto outras escolhem carruagens, mas uma noiva capixaba decidiu inovar chegando ao matrimônio de trator.

Na Praia de Itapuã, em Vila Velha , a noiva Renata Coutinho escolheu uma forma um tanto quanto inusitada para o dia do ‘sim-sim’. Tudo por um motivo especial: homenagear o pai e o irmão, verdadeiros amantes de veículos de grande porte.

“Quando informei a data do casamento ao meu irmão, ele falou que me levaria de retroescavadeira, mas eu não levei a sério. Quando foi se aproximando [do dia do casamento] ele disse que ia enfeitar tudo para que eu fosse”, lembra a noiva.

Renata Coutinho usou uma retroescavadeira para ir até seu casamento Crédito: Arquivo Pessoal

De acordo com Renata, que é técnica de enfermagem, o irmão é caminhoneiro e proprietário de uma empresa que vende materiais para construção, assim como o pai, que sempre trabalhou no ramo de obras.

"Fomos criados em caminhão, trator e retroescavadeiras. Então, quando eu subi na ‘retro’, eu vi uma maneira de homenagear meu pai e meu irmão em vida" Renata Coutinho - Noiva

Renata conta que o irmão sempre foi apaixonado por veículos de grande porte. “Quando ele pediu para me levar, vi nos olhos dele o quanto ele ficaria feliz e realizado com isso, por isso aceitei”, conta.

De acordo com Renata, a decisão foi uma verdadeira surpresa para os demais familiares, e até para o noivo, Maxciel. “Só meus pais e meu irmão sabiam. O restante ficou super eufórico e empolgado. Meu noivo sabia da intenção, mas achou que não seria possível e ficou surpreso em como deu certo”, conta.

“Acho que a grande mensagem que fica é que nós precisamos homenagear e fazer pelos nossos ainda em vida. Homenagear após a morte não vale a pena e fazer a felicidade de um irmão apaixonado pela profissão vale muito mais a pena do que as críticas que podem aparecer”, pontua Renata.

A história de amor

Renata conta que conheceu o marido por meio das redes sociais e foi amor à primeira vista. “Desde o primeiro encontro estamos juntos. Além do nosso trabalho de carteira assinada, nós trabalhamos com eventos e passamos muito tempo juntos”, aponta a noiva.

“Estamos há um ano pagando nossa festa e achamos que seria um casamento tradicional. A ideia da retroescavadeira veio quase no fim do processo, há uns dois meses eu achava que não daria certo, por conta do percurso”, lembra Renata.