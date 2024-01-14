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Praia de Itapuã

Inusitado: noiva capixaba usa trator para chegar ao casamento em Vila Velha

Vídeo do percurso acumula mais de 600 mil visualizações nas redes sociais; noiva conta que veículo foi usado para homenagear o pai e o irmão, amantes de veículos de grande porte
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

14 jan 2024 às 20:02

Publicado em 14 de Janeiro de 2024 às 20:02

A caminho do casamento, algumas noivas escolhem limusines e carros de luxo enquanto outras escolhem carruagens, mas uma noiva capixaba decidiu inovar chegando ao matrimônio de trator.
Na Praia de Itapuã, em Vila Velha, a noiva Renata Coutinho escolheu uma forma um tanto quanto inusitada para o dia do ‘sim-sim’. Tudo por um motivo especial: homenagear o pai e o irmão, verdadeiros amantes de veículos de grande porte.
“Quando informei a data do casamento ao meu irmão, ele falou que me levaria de retroescavadeira, mas eu não levei a sério. Quando foi se aproximando [do dia do casamento] ele disse que ia enfeitar tudo para que eu fosse”, lembra a noiva.
Renata Coutinho usou uma retroescavadeira para ir até seu casamento
Renata Coutinho usou uma retroescavadeira para ir até seu casamento Crédito: Arquivo Pessoal
De acordo com Renata, que é técnica de enfermagem, o irmão é caminhoneiro e proprietário de uma empresa que vende materiais para construção, assim como o pai, que sempre trabalhou no ramo de obras.
"Fomos criados em caminhão, trator e retroescavadeiras. Então, quando eu subi na ‘retro’, eu vi uma maneira de homenagear meu pai e meu irmão em vida"
Renata Coutinho - Noiva
Renata conta que o irmão sempre foi apaixonado por veículos de grande porte. “Quando ele pediu para me levar, vi nos olhos dele o quanto ele ficaria feliz e realizado com isso, por isso aceitei”, conta.
De acordo com Renata, a decisão foi uma verdadeira surpresa para os demais familiares, e até para o noivo, Maxciel. “Só meus pais e meu irmão sabiam. O restante ficou super eufórico e empolgado. Meu noivo sabia da intenção, mas achou que não seria possível e ficou surpreso em como deu certo”, conta.
“Acho que a grande mensagem que fica é que nós precisamos homenagear e fazer pelos nossos ainda em vida. Homenagear após a morte não vale a pena e fazer a felicidade de um irmão apaixonado pela profissão vale muito mais a pena do que as críticas que podem aparecer”, pontua Renata.

A história de amor

Renata conta que conheceu o marido por meio das redes sociais e foi amor à primeira vista. “Desde o primeiro encontro estamos juntos. Além do nosso trabalho de carteira assinada, nós trabalhamos com eventos e passamos muito tempo juntos”, aponta a noiva.
“Estamos há um ano pagando nossa festa e achamos que seria um casamento tradicional. A ideia da retroescavadeira veio quase no fim do processo, há uns dois meses eu achava que não daria certo, por conta do percurso”, lembra Renata.
Sobre a lua de mel, os pombinhos contam que a viagem vai ficar para o mês de agosto, quando estarão de férias. “Além do nosso trabalho conjunto com eventos, meu marido é DJ e eu sou técnica de enfermagem, então vamos viajar nas férias de agosto, só estamos decidindo o local”, finaliza Renata.

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