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Memórias

Filho reproduz à risca roupas do casamento dos pais e reação "ganha o mundo"

Lukas Miranda, de 24 anos, resolveu dar um presente 'diferente' de Natal para a família, no mês passado; reação emocionante foi postada nas redes sociais e viralizou; assista
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

10 jan 2024 às 18:05

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 18:05

Uma verdadeira "viagem no tempo" permitiu que uma família de Castelo Branco, em Cariacica, revivesse momentos especiais no último Natal. Com a intenção presentear os pais de uma forma diferente, o nutricionista Lukas Miranda, de 24 anos, reproduziu as roupas que o casal vestiu no próprio casamento, há mais de três décadas. Todo o processo da confecção até o momento da entrega das peças foi registrado e divulgado nas redes sociais (veja vídeo acima).
Em entrevista ao site A Gazeta, Lukas contou que teve a ideia por acaso, principalmente por já possuir uma ligação com a moda. O nutricionista, então, usou fotos da época como referência e colocou as mãos na massa (e no tecido) ao lado de uma amiga, a estilista Kezia Oliveira. Foram cerca de duas semanas de trabalho, desde a idealização até a produção. 
Segundo o jovem, para criar um modelo parecido com a camisa que o pai usava, foi preciso fazer a estampa do zero, com EVA e tinta de tecido. Já a roupa da mãe ficou a cargo apenas da amiga, que costurou tudo nos mínimos detalhes. O presente ainda contou com um relicário, com uma foto do casal no dia da união. Valeska de Paula Zeferino, de 50 anos, e Delzito Lima de Miranda, de 62, se casaram em outubro de 1993.
Delzito Lima e a esposa, Valeska de Paula, no casamento há 30 anos
Delzito Lima e a esposa, Valeska de Paula, durante o casamento em outubro de 1993 Crédito: Acervo Pessoal
"Sempre gostei muito daquela foto deles – já até fiz um desenho dela. Não sei muito bem de onde veio a ideia, mas contei com o apoio dessa minha amiga. Perguntei se daria certo, se daria tempo, porque foi meio em cima do Natal. Mas nós conseguimos terminar", contou o nutricionista.
E a reação não poderia ser outra: toda a família ficou emocionada. Pelo registro é possível ver que, quando o casal abre os embrulhos, a mãe logo se emociona. Já o pai demora a perceber, mas, pouco tempo depois, também entende o que está acontecendo. Os presentes foram entregues na véspera do feriado natalino, no dia 24 de dezembro.
Emoção tomou conta da família após entrega dos presentes
Emoção tomou conta da família após entrega dos presentes Crédito: @lukaszeferino (Tiktok)
"Eu sabia que minha mãe ia lembrar logo de cara. Mas o meu pai, não. Até imprimi uma foto para colocar dentro da caixa dele, para criar essa associação, só que esqueci [a imagem] em casa. Ele lembrou quando viu a roupa da minha mãe", relembrou Lukas, que atualmente mora na Serra.
"Não sou muito de chorar, mas foi uma emoção que tomou conta de todo mundo – e também do restante da família, que recebeu o vídeo depois "
Lukas Miranda - Nutricionista
A criatividade e o carinho do filho emocionaram ainda os internautas, que não pouparam elogios. "Acho que foi o presente mais criativo que já vi!"; "Que capricho lindo"; "Meu Deus, você é muito criativo e cuidadoso. Que gesto lindo!"; "Uma das coisas mais bonitas que a internet me mostrou", escrevem no TikTok. 

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