Filho reproduz à risca roupas do casamento dos pais e reação "ganha o mundo"

(veja vídeo acima). Uma verdadeira "viagem no tempo" permitiu que uma família de Castelo Branco, em Cariacica , revivesse momentos especiais no último Natal. Com a intenção presentear os pais de uma forma diferente, o nutricionista Lukas Miranda, de 24 anos, reproduziu as roupas que o casal vestiu no próprio casamento, há mais de três décadas. Todo o processo da confecção até o momento da entrega das peças foi registrado e divulgado nas redes sociais

Em entrevista ao site A Gazeta, Lukas contou que teve a ideia por acaso, principalmente por já possuir uma ligação com a moda. O nutricionista, então, usou fotos da época como referência e colocou as mãos na massa (e no tecido) ao lado de uma amiga, a estilista Kezia Oliveira. Foram cerca de duas semanas de trabalho, desde a idealização até a produção.

Segundo o jovem, para criar um modelo parecido com a camisa que o pai usava, foi preciso fazer a estampa do zero, com EVA e tinta de tecido. Já a roupa da mãe ficou a cargo apenas da amiga, que costurou tudo nos mínimos detalhes. O presente ainda contou com um relicário, com uma foto do casal no dia da união. Valeska de Paula Zeferino, de 50 anos, e Delzito Lima de Miranda, de 62, se casaram em outubro de 1993.

Delzito Lima e a esposa, Valeska de Paula, durante o casamento em outubro de 1993 Crédito: Acervo Pessoal

"Sempre gostei muito daquela foto deles – já até fiz um desenho dela. Não sei muito bem de onde veio a ideia, mas contei com o apoio dessa minha amiga. Perguntei se daria certo, se daria tempo, porque foi meio em cima do Natal. Mas nós conseguimos terminar", contou o nutricionista.

E a reação não poderia ser outra: toda a família ficou emocionada. Pelo registro é possível ver que, quando o casal abre os embrulhos, a mãe logo se emociona. Já o pai demora a perceber, mas, pouco tempo depois, também entende o que está acontecendo. Os presentes foram entregues na véspera do feriado natalino, no dia 24 de dezembro.

Emoção tomou conta da família após entrega dos presentes Crédito: @lukaszeferino (Tiktok)

"Eu sabia que minha mãe ia lembrar logo de cara. Mas o meu pai, não. Até imprimi uma foto para colocar dentro da caixa dele, para criar essa associação, só que esqueci [a imagem] em casa. Ele lembrou quando viu a roupa da minha mãe", relembrou Lukas, que atualmente mora na Serra.

"Não sou muito de chorar, mas foi uma emoção que tomou conta de todo mundo – e também do restante da família, que recebeu o vídeo depois " Lukas Miranda - Nutricionista