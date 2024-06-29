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Leonel Ximenes

Dois dos melhores estudantes de Geografia do Brasil são capixabas

Eles conquistaram o primeiro e terceiro lugares na 8ª Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG) e se preparam para disputar a fase internacional da competição, na Irlanda, em agosto

Públicado em 

29 jun 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Gabriel e Pablo (de cabelo grande) participaram de uma longa maratona, com mais de 30 mil competidores, desde a fase estadual, de escolas públicas e privadas do país
Gabriel e Pablo (de cabelo grande) participaram de uma longa maratona, com mais de 30 mil competidores, desde a fase estadual, de escolas públicas e privadas do país Crédito: Divulgação
O Espírito Santo tem o melhor estudante de Geografia do Brasil. Gabriel Volpato Lima, de 17 anos, aluno da 3ª série do Ensino Médio no Colégio Faesa, ficou em primeiro lugar na fase nacional da 8ª Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG) 2023, que também teve o estudante Pablo Fernando de Azurza Nogueira Gomez, 17, da mesma turma de Gabriel, conquistando o terceiro lugar na classificação geral do país. Os dois estão classificados para a fase internacional, a ser realizada em Dublin, na Irlanda, em agosto.
Para chegarem ao topo, os jovens foram orientados pelo professor de Geografia do Colégio Faesa, Kaio Gava, e participaram de uma longa maratona, com mais de 30 mil competidores, desde a fase estadual, de escolas públicas e privadas do país.
Agora, Gabriel e Pablo se juntam a mais dois estudantes, de Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE), para representar o Brasil na IGeo, competição que vai revelar os jovens que mais sabem de Geografia no mundo.
As diversas fases contaram com a realização de provas e até de um artigo científico. Segundo Gabriel, a preparação envolveu mais de 400 horas de estudo. “Quando os resultados das primeiras etapas foram saindo e fomos classificados, foi uma surpresa muito positiva. A partir daí, intensifiquei a jornada de estudos. Cheguei a fazer mais de 7 mil exercícios nessa preparação para a fase naciona”, conta o estudante.

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Após a conquista do pódio nacional, agora o foco dos alunos é na fase internacional. O professor de Geografia Kaio Gava, que orienta os estudantes, explica que a preparação e a rotina de estudos seguem firmes. “Eles seguem se preparando para a etapa internacional com ainda mais afinco, pois estarão competindo com jovens do mundo todo, dentro de um modelo de avaliação que é bem diferente do que praticamos aqui no Brasil. Sabemos do tamanho do desafio, mas seguimos confiantes e empolgados com a participação do Gabriel e do Pablo”, destaca Kaio.
Pablo Fernando, que conquistou o 3º lugar nacional, fala que a oportunidade de ir a uma competição internacional pode ser importante para o seu futuro. “Quero tentar estudar fora do país e pretendo cursar Física. A Olimpíada é um destaque importante no processo de application para universidades nos EUA. No fundo, o que motiva é o desejo de aprender como as coisas acontecem.”
Até hoje, o Brasil ainda não conquistou uma medalha na etapa internacional da IGeo. Até hoje. Antes dos estudantes do ES. Força, Gabriel e Pablo!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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