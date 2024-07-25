PDT a um passo de se aliar a ex-prefeito na disputa em Anchieta

Apesar de ter apresentado o nome do ex-vereador Geovane Meneguelle como pré-candidato a prefeito de Anchieta pelo partido, o PDT está a um passo de se aliar ao ex-prefeito Marquinhos Assad (Podemos), que tenta voltar ao comando da cidade. As negociações estão avançadas e uma resolução é esperada ainda nesta semana.
Assad já considera o apoio à sua candidatura como certo. O PDT, entretanto, não cravou a parceria. Meneguelle afirmou que está avaliando se vai manter seu nome na corrida eleitoral, mas no caso de realmente deixar a disputa, ele pontuou que há pedetistas dispostos a seguir com o ex-prefeito nas Eleições 2024.
Meneguelle faz parte de um grupo que se opõe à manutenção do grupo político do atual prefeito, Fabrício Petri (PSB), no poder. O socialista já está no segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição, mas para sua sucessão planeja eleger o comerciante e ex-secretário municipal Léo Português (PSB).
Com esse posicionamento, Meneguelle tentava se articular com outros dois pré-candidatos — Renato Lorencini (União) e Luiz Mattos (PL) — para que houvesse candidatura única no enfrentamento ao concorrente da situação. No entanto, as negociações não avançaram. Mattos confirma seu nome para prefeitura em convenção nesta quinta-feira (25) e, conforme informações da assessoria do União, a candidatura de Lorencini está mantida no município.