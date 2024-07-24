Ex-diretor do Incaper será confirmado vice de Lucas Scaramussa em Linhares

O ex-diretor-presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Franco Fiorot (União Brasil) será confirmado vice de Lucas Scaramussa (Podemos), na disputa pela Prefeitura de Linhares. O anúncio ocorrerá na próxima quinta-feira (25), durante a convenção do Podemos marcada para as 19h, no Cerimonial Reis, bairro Interlagos. A informação foi confirmada por fontes ligadas aos dois partidos.
Nesta semana, Fiorot publicou um vídeo nas redes sociais convocando correligionários a participarem da convenção do União Brasil, que ocorrerá no mesmo lugar que a do Podemos, às 18h30. No registro, ele diz que decidiu se colocar à disposição “para construir um projeto administrativo e político que esteja conectado aos anseios da população”.
A possibilidade de Fiorot e Scaramussa estarem juntos na mesma chapa foi mostrada em A Gazeta no dia 21 de junho. Na ocasião, Scaramussa afirmou que o nome de Fiorot era, naquele momento, o nome mais consolidado para o posto e unanimidade entre representantes dos setores produtivos da cidade.
Natural de Linhares, Franco Fiorot foi nomeado diretor-presidente do Incaper em maio do ano passado. Ele também esteve à frente da Secretaria Municipal de Agricultura de Linhares, entre 2017 e 2023, passando pelas gestões de Guerino Zanon (PSD) e Bruno Marianelli (Republicanos).