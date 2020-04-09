Ossada concretada em casa de São Gabriel da Palha é do dono do imóvel

Os ossos foram encontrados na parede da área de serviço Crédito: Reprodução/ Polícia Civil

A Polícia Civil confirmou que uma ossada encontrada concretada na parede de uma casa, na cidade de São Gabriel da Palha , no Noroeste do Estado, é de Adair José da Silva, de 44 anos, que estava desaparecido desde 2016 e era proprietário da residência. Os restos mortais do homem foram encontrados em janeiro deste ano. O material foi encaminhado para exame, que apontou a identidade da vítima.

Desde a localização da ossada, Reginaldo Ludgero da Silva, que estava morando no imóvel, está detido.A polícia informou que o suspeito do crime contou que comprou a casa da vítima em novembro de 2016. Dias depois a polícia foi comunicada pela família do desaparecimento de Adair. Na ocasião a polícia apurou o desaparecimento e chegou até o suspeito, que apresentou um recibo da negociação do imóvel e disse que a vítima contou para ele que iria para outro Estado.

De acordo com a polícia, Reginaldo foi indiciado por homicídio. Ele continua preso à disposição da justiça.

O CASO

Segundo a polícia, o caso teve uma reviravolta no final de 2019, quando denúncias anônimas informaram que o corpo do homem estava concretado na casa e o suspeito continuava morando no local. As investigações começaram e não foi constatada nenhuma movimentação bancária ou telefônica de Adair desde o seu desaparecimento.