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Violência

Menino de 10 anos é esfaqueado por mulher em Cariacica

Caso ocorreu na manhã deste domingo (16) e suspeita do crime se entregou a polícia

Publicado em 16 de Fevereiro de 2025 às 17:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2025 às 17:20
Uma jovem de 18 anos esfaqueou um menino de 10, na manhã deste domingo (16), em Cariacica. De acordo com a mãe da suspeita de cometer o crime, a filha teria distúrbios psiquiátricos e tomaria remédios controlados.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h da manhã para atender a ocorrência. Ao chegar ao bairro, os policiais foram informados pelo tio da vítima que a criança havia sido esfaqueado por uma mulher, que cometeu o crime e fugiu do local. 
Nem os nomes dos envolvidos nem o bairro em que o caso aconteceu estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima, que é menor de idade, como estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
A jovem suspeita de ter esfaqueado a criança se entregou a polícia e foi conduzida pelos militares para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

Moradora tentou salvar criança

Uma moradora do bairro conversou com o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, e disse que passou na rua no momento em que a mulher esfaqueava a criança e tentou salvar o menino.
"Eu ouvi o grito dele pedindo socorro e a voz estava muito fina, fraca já. Eu voltei, vi a mulher em cima dele e esfaqueando. Achei que era a mãe dele que estava batendo nele, aí eu pedi para ela parar, porque estava machucando, estava sangrando. Quando ela levantou a faca, tentei pular a cerca para pegar ele. Ela levantou ele, cortou o pescoço dele e soltou, desceu o morro correndo com a faca na mão, toda ensaguentada. Eu consegui pegar ele e pedir socorro aos moradores que estavam passando na hora, que levaram ele para o hospital", relatou.
A criança foi levada por vizinhos e pela avó para o Pronto Atendimento de Alto Lage, onde um médico constatou perfurações profundas na nuca, no pescoço, no maxilar direito e nas mãos direita e esquerda. Devido à gravidade dos ferimentos, o menino foi encaminhado ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba). Os familiares não informaram o estado de saúde dele.

Polícia Civil investiga

Em nota enviada à TV Gazeta, a Polícia Civil informou que ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cariacica e que somente após a conclusão das oitivas da ocorrência terá informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.

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