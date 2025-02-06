Menino de 3 anos é levado morto a PA com hematomas e sinais de estupro no ES

PA do Trevo de Alto Lage, em Cariacica, para onde criança foi levada Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica

Um menino de três anos deu entrada já morto no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica , na noite da última quarta-feira (5). Segundo a médica que fez os primeiros atendimentos, a criança apresentava vários hematomas pelo corpo e sinais de violência sexual. Quem levou o garoto para lá foi o namorado do tio dele, que cuidava do pequeno. Ele e o companheiro foram presos e autuados em flagrante por homicídio e estupro de vulnerável.

Outro ponto nessa triste história é que os policiais foram até a casa onde o menino morava, no município de Cariacica . Dentro do quarto, encontraram um colchão no chão, um tripé e um notebook. A suspeita dos peritos é que vídeos pornográficos com a criança eram gravados ali.

O nome da vítima, dos suspeitos e o bairro onde eles viviam não estão sendo inicialmente divulgados para não expor outros três menores de idade que moravam com o casal, já que ainda não há informações, por parte da polícia, se essas outras crianças também sofreram algum tipo de abuso, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)

Entrada no PA

O caso veio à tona por volta das 20h, quando o garoto de três anos foi levado até o PA pelo namorado do tio dele. Ele já chegou morto na emergência. Para os médicos, o homem disse que o menino tinha tido febre e foi medicado; em seguida teria passado mal, convulsionado e desmaiado, momento em que foi encaminhado para a unidade de saúde.

Uma médica examinou o garoto e verificou sinais de abuso sexual, além de hematomas em várias partes do corpo. A Polícia Militar foi acionada. Para os agentes, o suspeito confessou que havia dado tapas e socos no menino durante o dia, mas negou a violência sexual.

Ida até a casa

Os policiais foram até a casa onde o menino morava. Lá, ele vivia com o tio, que tinha a guarda dele, o namorado do tio e outros três menores de idade: duas adolescentes de 14 e 16 anos, e uma menina de cinco anos.

As adolescentes contaram aos militares que o suspeito havia passado horas no quarto com o menino de três anos, e que a única permitida a entrar lá era a outra criança de cinco anos. Elas disseram que o homem já tinha batido no menino outras vezes, mas não sabiam informar sobre abusos sexuais.

Elas ainda revelaram que o tio (que tinha a guarda do menino) trabalhava e o homem era quem cuidava das crianças. Também afirmaram que o suspeito costumava ficar trancado com o garoto no quarto.

O quarto

No quarto, de acordo com o boletim de ocorrência, os militares encontraram o seguinte cenário: um colchão no chão, um notebook próximo e um tripé, o que levantou a suspeita de que o homem poderia estar gravando os supostos abusos. Ele negou e disse que fazia filmagens pessoais para uma rede social.

Investigadores da Polícia Civil e peritos da Polícia Científica foram ao local e informaram aos militares que lá havia indícios de estupro. O suspeito foi detido e levado para a delegacia. O Conselho Tutelar foi acionado para procedimentos com relação aos outros três menores de idade, que foram levados para uma casa de acolhimento.

Guarda do tio

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o menino de três anos morava na Bahia e, em novembro do ano passado, os pais perderam a guarda dele, pois tinham envolvimento com drogas. Neste momento, ele passou a viver com o tio.

No fim da noite, o tio foi até o PA de Alto Lage e a Polícia Militar foi chamada. Ele disse aos agentes que não tinha ciência dos abusos, e também foi conduzido à delegacia. O celular dele foi apreendido.

O que diz o Conselho Tutelar

O conselheiro tutelar Marcos Paulo Fonseca conversou com a reportagem de A Gazeta. Ele confirmou que as outras três meninas estão em acolhimento institucional, e detalhou que a criança de cinco anos era irmã do garoto que morreu. Já as adolescentes eram tias do menino.

As três meninas, inicialmente, não tinham nenhuma marca de agressão e as adolescentes afirmaram que não foram agredidas. Segundo Marcos, o Conselho Tutelar está fazendo levantamento da situação para mais detalhes, junto ao órgão baiano — Estado de onde vieram as crianças.

Em nota, a Prefeitura de Cariacica disse que "o Instituto de Excelência em Saúde Pública (IESP), que administra o PA do Trevo de Alto Lage, informa que a criança de 3 anos deu entrada no PA do Trevo na última quarta-feira (5), acompanhada do suposto cuidador, sem sinais vitais. Diante de indícios que levantaram suspeitas de possível morte violenta, a instituição de saúde seguiu todos os protocolos de atendimento e notificou imediatamente as autoridades competentes para a condução das devidas investigações".