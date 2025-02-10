Casos de agressões contra crianças chamam a atenção no ES Crédito: Montagem | Camilly Napoleão

Esses são alguns dos muitos casos que estamparam as notícias policiais nos últimos meses. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) , 24 casos de ocorrências de lesão corporal contra crianças de até 12 anos foram registrados no Espírito Santo, em janeiro deste ano.

Ao todo, em 2024, foram 366 registros — em um deles, inclusive, a criança morreu após as lesões corporais. Em 2023, o número foi maior: 435 casos no Estado. Confira, abaixo, alguns desses episódios.

Mãe é presa após chutar bebê

O vídeo mostra a criança sendo chutada e jogada no chão, quase batendo a cabeça. A Polícia Militar foi acionada após o pai receber o material e a criança, com hematomas, foi levada ao hospital. Na delegacia, a mãe foi autuada por tortura.

Menino levado morto para PA

Um menino de três anos deu entrada já morto no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica, no último dia 5 . Segundo os médicos, a criança apresentava vários hematomas pelo corpo e sinais de violência sexual. Quem levou o garoto para lá foi o namorado do tio dele, que cuidava do pequeno. Ele e o companheiro foram presos e autuados em flagrante por homicídio e estupro de vulnerável.

Na casa onde o menino morava, os policiais encontraram um colchão no chão, um notebook e um tripé, o que levantou a suspeita de que o homem poderia estar gravando os supostos abusos. O tio da criança tinha a guarda do garoto após os pais dele, que são da Bahia, perderem o direito por terem envolvimento com o tráfico de drogas.

Pai preso por matar filho

Bernardo Souza Nascimento, de 6 anos, foi encontrado morto em Vila Velha Crédito: Redes Sociais

Fernando Nelson Neves Nascimento, de 37 anos, foi preso em Vitória no dia 1º de fevereiro deste ano suspeito de matar o próprio filho, Bernardo Souza Nascimento, de 6 anos. O corpo do menino foi encontrado no dia 30 de janeiro em um apartamento no bairro Jabaeté, em Vila Velha, onde Fernando morava.

O suspeito havia passado o dia com o filho e, no final da tarde, entrou em contato com outros filhos, ameaçando-os e confessando o crime, antes de desaparecer. A família suspeita que Bernardo tenha sido envenenado, pois não apresentava lesões, mas estava com espuma nos lábios e os braços e pernas cruzados em cima da cama.

Morto após agressão em escola

Luiz Fernando de Souza Verli, de 10 anos, morreu após ser agredido na escola Crédito: Acervo familiar

Um menino de apenas 10 anos morreu, no dia 12 de dezembro de 2024, após dar entrada no hospital com uma vértebra da coluna quebrada . De acordo com familiares, Luiz Fernando de Souza Verli foi agredido na hora do recreio dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Eunice Pereira Silveira, em Novo Horizonte, Ibatiba, no Sul do Estado, três dias antes. Os parentes desconfiam que bullying tenha motivado a violência.

Drogado e estuprado em Cariacica

Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, de quatro anos, chegou morto no PA de Alto Lage, em Cariacica Crédito: Arquivo Pessoal

Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, de quatro anos, foi deixado morto no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica, no dia 17 de setembro de 2024 . Exames revelaram que ele tinha derivado de cocaína no sangue, além de ter sido vítima de violência sexual. A mãe, Thais Cândido, e o padrasto, Fábio dos Santos Silva, foram presos e indiciados por homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas e outros crimes.

O padrasto havia levado o menino ao PA alegando convulsões, mas fugiu em seguida. Durante as investigações, a polícia descobriu que Thais estava envolvida no tráfico de drogas, assim como o companheiro, e que a criança sofreu agressões físicas antes da morte. A causa do óbito foi anemia aguda causada por laceração do fígado.

Pai e mãe presos após morte de bebê

A bebê foi inicialmente levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, e, devido à gravidade do estado de saúde, foi transferida para Vitória. Durante o atendimento, a mãe deu versões contraditórias sobre as causas das agressões, mencionando o pai, ela mesma e até um primo de 8 anos.

Bebê torturado por técnica em Enfermagem

A investigação revelou que a técnica agredia o bebê com tapas, socos, tentava sufocá-lo e administrava medicamentos em doses excessivas. A casa onde a criança morava tinha câmeras de segurança, que flagraram as agressões, apesar de a mulher ficar de costas para os equipamentos durante os crimes.

Espancada até a morte pelo pai

Paloma Fernandes, de seis anos, espancada até a morte em Cariacica Crédito: Acervo familiar

A Justiça chegou a expedir um mandado de prisão temporária dois dias após o crime, mas Oseas foi encontrado morto no dia 21 de junho, numa área de mata do bairro onde morava. A mãe da menina ficou internada durante 22 dias e recebeu alta em julho. A recuperação dela foi considerada um verdadeiro milagre.

Bebê em coma após ser espancada