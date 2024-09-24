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Pai foi preso

Morre bebê da Serra que estava internada em estado grave após maus-tratos

Menina de três meses deu entrada no Hospital Infantil de Vitória com desnutrição, deformidade craniana, hematoma no olho e mordidas pelo corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2024 às 10:47

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 10:47

Morreu a bebê de apenas três meses que havia dado entrada no pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória com desnutrição, deformidade craniana, hematoma no olho e mordidas pelo corpo. A informação foi confirmada pela Polícia Científica, nesta terça-feira (24), que disse que o corpo da menina foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso aconteceu no último dia 19, na Serra. Na ocasião, o pai da criança foi preso por maus-tratos. A mãe, que é adolescente, também foi responsabilizada.
Os nomes dos envolvidos e o bairro onde eles residem não estão sendo informados pelo caso envolver menores de idade, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)
Relembre o caso
Conforme a PM descreveu no registro da ocorrência, a criança foi levada pela mãe à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. No local, duas assistentes sociais do município foram chamadas devido aos sinais de violência. Diante da gravidade do estado de saúde, a bebê foi transferida para o hospital em Vitória.
Em relato aos policiais militares, a médica que atendeu a criança no Hospital Infantil de Vitória disse que a corporação foi acionada porque a mãe deu versões confusas sobre possíveis agressões sofridas pela bebê, se seria por parte dela, do pai da menina ou de um primo de oito anos, também citado pela adolescente. A menor, segundo a pediatra que fez o receituário da criança, teria inicialmente negado quedas, depois disse que a filha teria caído do sofá, fazendo alegações conflitantes.
Polícia Militar encaminhou a mãe e o pai da bebê à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), em Vitória. A corporação disse que a adolescente apresentava um hematoma no olho esquerdo e um na testa, que ela alegou terem sido causados por uma panela que caiu de um lugar alto no rosto dela, além de arranhados no braço que ela disse ter provocado em si.
Polícia Civil disse que o jovem de 22 anos, pai da bebê, foi autuado em flagrante por maus-tratos majorado, quando resulta em lesão corporal grave e é praticado contra crianças menores de 14 anos, na forma da Lei Henry Borel (Lei 14.344/22) e corrupção de menores. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). 
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o pai continua preso, nesta terça-feira (24). 
Quanto à mãe da criança, a corporação disse que a adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de maus-tratos majorado, quando resulta em lesão corporal grave e é praticado contra crianças menores de 14 anos, na forma da Lei Henry Borel (Lei 14.344/22). Após um familiar dela assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) quando solicitado, a menor foi reintegrada à família.
Ainda segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) para as demais diligências e, por envolver menor de idade, segue sob sigilo.

Brigas constantes

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, conversou com familiares do casal, após o caso vir à tona. A avó paterna da criança contou que os dois brigavam muito, mas que nunca soube de agressões contra a bebê. "Direto tinha confusão, os dois se agrediam. Eu sempre via briga deles dois, mas sobre a criança eu nunca percebi nada. Isso foi uma surpresa para mim, ele sempre descia com a menina para eu ver e ela estava tranquila", revelou a mãe do rapaz, que não quis se identificar.
"Se ele for culpado dessa situação, que ele pague. Eu sou mãe, vai doer, mas ele tem que pagar, porque é um anjo, uma criança inocente, espero que ele pague e a justiça seja feita"
X. - Avó paterna da bebê agredida

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