Polícia investiga morte de bebê de dois meses levado a PA em Vila Velha

Um bebê de dois meses morreu após dar entrada no Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha , na tarde de terça-feira (17). Segundo a Polícia Científica, a equipe médica informou à corporação que a vítima, um menino, teria morrido por complicações devido a abuso sexual. A criança também apresentava esforço respiratório e cianose, que se caracteriza pela coloração azulada em partes do corpo devido a falta de oxigenação no sangue, segundo informou a prefeitura, responsável pela unidade de saúde.

Apesar dos relatos aos peritos da Polícia Cientifica, a corporação afirmou que somente com exames será possível confirmar a causa da morte. O bebê foi levado à unidade pelos pais, uma mulher de 24 anos e um homem de 21. A Guarda Municipal levou os dois à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram ouvidos e liberados, segundo a Polícia Civil.

"A autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento, tendo em vista a necessidade de diligências complementares”, afirmou a corporação.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Por envolver menor de idade, o caso segue sob sigilo. O corpo da vítima foi encaminhado para ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado.