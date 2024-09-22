Jogador do sub15 leva tiro na cabeça ao mexer em arma com amigo no ES

Um jogador de 14 anos da equipe sub15 de um time de futebol capixaba foi baleado na cabeça na noite deste sábado (21), quando estava com um amigo, de 15, manuseando uma arma que pertence ao pai do colega. O caso ocorreu em Cariacica. O adolescente baleado está internado no Hospital Infantil de Vitória. Os nomes dos envolvidos, do bairro onde o caso aconteceu e do clube em que o atleta joga não estão sendo informados para preservar a identidade do menor, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que o rapaz de 15 anos contou aos policiais que os dois estavam em sua casa, e disse ter pego um revólver calibre 38 que estava guardado no cofre do quarto do pai, mostrando ao amigo de 14 anos, que acabou disparando contra si mesmo ao manusear a arma.
A Polícia Militar informou ainda que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos ao adolescente, que foi encaminhado ao Hospital Infantil de Vitória.
O adolescente de 14 anos está em estado grave no Hospital Infantil de Vitória, onde é acompanhado por profissionais do clube em que ele joga. Um médico do time informou ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, que o estado do jovem é grave, já que a bala perfurou a cabeça, com entrada e saída. O profissional disse que as primeiras 24 horas são importantes para ver como o atleta vai reagir.
O pai do adolescente baleado contou à TV Gazeta que foi surpreendido com a ligação que recebeu, na noite de sábado, falando sobre o ocorrido com o menino. "Recebi a ligação de um cabo da Polícia Militar alegando que o meu filho tinha sofrido um acidente e estava sendo encaminhado para o hospital. Ele falou que teve um disparo de arma de fogo dentro de uma residência. [...] O meu filho já chegou no hospital em um estado muito grave", contou.
Ele disse que ainda não sabe ao certo o que aconteceu, e relatou não conhecer o amigo com quem o adolescente estava. "Eu não sei onde fica essa residência, não sei que é o pai do menino, não sei quem é esse garoto, não sei com quem o meu filho estava no momento em que aconteceu essa tragédia. Não tenho informação nenhuma".
Já o menor de 15 anos foi levado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), junto com o irmão de 26 anos como responsável legal. A Polícia Civil informou que o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
De acordo com a Polícia Civil, a autuação aconteceu após "a autoridade policial analisar os fatos conforme os relatos apresentados e as circunstâncias da condução do adolescente, constatando que a versão apresentada pelo conduzido não era verossímil, sobretudo em virtude de contradição em suas declarações, além do fato de que o estojo da munição que atingiu a vítima foi suprimido, não sendo localizado pelos policiais militares que atenderam à ocorrência. O adolescente conduzido relatou que pegou a arma do pai, que estava guardada no cofre, e o amigo disparou contra a própria cabeça, entretanto, o estojo da munição foi suprimido da cena do fato e os policiais militares que atenderam a ocorrência consideraram o ferimento da vítima incompatível com a versão apresentada pelo conduzido".