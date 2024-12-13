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Tragédia

Família denuncia morte de menino de 10 anos após agressão em escola de Ibatiba

Luiz Fernando de Souza Verli chegou em casa chorando de dor na segunda-feira (9) e deu entrada em hospital com vértebra da coluna quebrada; Câmara Municipal decretou três dias de luto

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 08:39

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

13 dez 2024 às 08:39
Luiz Fernando de Souza Verli, de 10 anos, morreu após ser agredido na escola
Segundo família, Luiz Fernando de Souza Verli, de 10 anos, morreu após ser agredido na escola Crédito: Acervo familiar
+ COBERTURA DO CASO
Um menino de apenas 10 anos morreu, na última quinta-feira (12), após dar entrada no hospital com uma vértebra da coluna quebrada. De acordo com familiares, Luiz Fernando de Souza Verli foi agredido na hora do recreio dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Eunice Pereira Silveira, em Novo Horizonte, Ibatiba, no Sul do Estado, na última segunda-feira (9). Desde então, vinha reclamando de dores. 
A Câmara Municipal de Ibatiba confirmou o caso. Em nota publicada nas redes sociais, a entidade disse que "repudia o ato de violência cometido contra o estudante da EMEF Eunice Pereira Silveira. Infelizmente, a violência que partiu de outros dois estudantes mais velhos, supostamente, resultou no óbito da criança. Informamos que o presidente da Câmara Municipal, Marcus Rodrigo Amorim Florindo, já solicitou a Comissão de Educação do Legislativo para apurar o caso".

As agressões

Em conversa com a reportagem da Rede Gazeta, a irmã de Luiz, Samira Verli, detalhou que o menino estava almoçando na escola quando dois alunos mais velhos chegaram. "Um pegou pelo pescoço e outro já começou a bater. A irmã dele, de 8 anos, viu tudo e disse que bateram nele durante bastante tempo, depois colocaram ele de castigo, ele reclamou de dor, mas não fizeram nada", desabafou. 
A parente ainda afirmou que a irmã mais nova de Luiz chamou a diretoria, mas nada foi feito. Ela disse também que os pais não foram acionados. "Ele chegou em casa chorando de dor, a mãe dele levou no Pronto Atendimento duas vezes e liberaram ele para casa apenas com medicação para dor, mas como ele passou a noite toda gritando de dor, ela voltou com ele na manhã de terça feira, quando exigiu uma radiografia e descobriram a vértebra da coluna quebrada", declarou Samira. 

Transferência para Vitória

Ainda segundo a irmã, após a descoberta da lesão na coluna, o menino foi transferido para o Hospital Infantil de Vitória. "Descobriram que os rins e o fígado tinham parado, houve uma infecção muito forte, tentaram fazer hemodiálise, mas ele teve uma parada cardíaca. Ele já estava entubado, tentaram estabilizar durante o dia, porém sem sucesso, às 20h30 de quinta-feira ele veio a falecer."

Suspeita de bullying

Prima de Luiz, Alzerina Maria Verly Ferreira comentou que a família acredita que as agressões tenham sido cometidas por bullying. "Ele sempre sofreu bullying devido a um problema no olho", afirmou. 

Decreto de luto

A Câmara Municipal de Ibatiba decretou luto de três dias. "A câmara expressa as mais sinceras condolências por esta inestimável perda e roga a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos", declarou o órgão.

O que diz a Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil informou que "a Delegacia Regional de Ibatiba iniciou as investigações após tomar conhecimento do fato pelas redes sociais. Não houve registro formal deste fato ou fato anterior de violência envolvendo a criança. Não há outros detalhes da investigação a serem divulgados, no momento".

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Ibatiba se manifestou pelas redes sociais dizendo que "a Secretaria Municipal de Educação está empenhada em reunir todas as informações necessárias para apurar o caso envolvendo alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice Pereira Silveira. Reafirmamos nosso compromisso com a Justiça e asseguramos que todas as medidas cabíveis serão tomadas para que os fatos sejam esclarecidos. [...] Decretamos luto oficial por três dias no município de Ibatiba em memória do estudante Luiz Fernando de Souza Verli".
A reportagem de A Gazeta também questionou a prefeitura sobre o atendimento no Pronto Atendimento de Ibatiba, conforme detalhado pela mãe, mas a administração municipal não respondeu. Veja, abaixo, a nota na íntegra publicada nas redes sociais

Nota da prefeitura na íntegra

"A Prefeitura Municipal de Ibatiba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lamenta profundamente o falecimento do estudante Luiz Fernando de Souza Verli, de apenas 10 anos. Manifestamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos, neste momento de dor incomensurável, e repudiamos, veementemente, todo e qualquer ato de violência. 

A Secretaria Municipal de Educação está empenhada em reunir todas as informações necessárias para apurar o caso envolvendo alunos da Escola Municipal de Tempo Integral Eunice Pereira Silveira. Reafirmamos nosso compromisso com a Justiça e asseguramos que todas as medidas cabíveis serão tomadas para que os fatos sejam esclarecidos.

Há quase dois anos, as Escolas Municipais de Ibatiba desenvolvem o programa ‘Pacto Pela Paz’, que, com o suporte de profissionais de psicologia e assistência social, em parceria com a equipe pedagógica, aborda temas fundamentais como a conscientização sobre o autismo, o combate ao bullying, a prevenção à violência e ao suicídio, a gestão emocional, a formação de redes de apoio e o fortalecimento dos vínculos interpessoais. 

Decretamos luto oficial por 3 (três) dias no município de Ibatiba em memória do estudante Luiz Fernando de Souza Verli. As equipes das Secretarias de Educação e de Assistência Social estão prestando todo o suporte necessário à família neste momento difícil. 

Confiamos em Deus para consolar os corações de todos os afetados por esta tragédia. Como está escrito em Salmos 34:18: 'O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido'. Que possamos, juntos, buscar forças para transformar a dor em ações que promovam mais amor, empatia e paz."

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