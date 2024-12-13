Menino morto no ES: família acha que agressão pode ter sido por bullying

Prima de Luiz, Alzerina Maria Verly Ferreira revelou que o garoto não gostava de ir para a escola há tempos. "Eu já tinha perguntado várias vezes do porquê de ele não querer ir, e ele falava que eles 'abusavam' dele. Ele tinha um olho menor do que o outro, foram relatadas várias vezes a questão do bullying e preconceito, e a escola nunca tomou providência nenhuma, que eu saiba", comentou, em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.

A mãe de Luiz, Adriana Augusta de Souza Verli, também falou sobre os apelidos que o filho tinha na escola: "Eles tinham o costume de fazer isso mesmo, chamavam de 'zoinho', cabeça do homem da lua, tudo isso falavam com ele".

"Menino doce"

A prima falou mais sobre como era o pequeno Luiz. "Era um menino doce, gostava de brincar, de soltar pipa. Brincava o dia inteiro com quem gostava dele. Estou sentindo uma tristeza enorme, todo mundo da cidade está revoltado pela situação e o que eu peço é justiça, porque infelizmente nada vai trazer ele de volta", desabafou.

Resumo do caso