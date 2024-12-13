'Perdi meu mundo', diz mãe de menino morto após agressão em escola no ES

"A Prefeitura Municipal de Ibatiba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lamenta profundamente o falecimento do estudante Luiz Fernando de Souza Verli, de apenas 10 anos. Manifestamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos, neste momento de dor incomensurável, e repudiamos, veementemente, todo e qualquer ato de violência.

A Secretaria Municipal de Educação está empenhada em reunir todas as informações necessárias para apurar o caso envolvendo alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Eunice Pereira Silveira,. Reafirmamos nosso compromisso com a Justiça e asseguramos que todas as medidas cabíveis serão tomadas para que os fatos sejam esclarecidos.

Há quase dois anos, as Escolas Municipais de Ibatiba desenvolvem o programa ‘Pacto Pela Paz’, que, com o suporte de profissionais de psicologia e assistência social, em parceria com a equipe pedagógica, aborda temas fundamentais como a conscientização sobre o autismo, o combate ao bullying, a prevenção à violência e ao suicídio, a gestão emocional, a formação de redes de apoio e o fortalecimento dos vínculos interpessoais.

Decretamos luto oficial por 3 (três) dias no município de Ibatiba em memória do estudante Luiz Fernando de Souza Verli. As equipes das Secretarias de Educação e de Assistência Social estão prestando todo o suporte necessário à família neste momento difícil.

Confiamos em Deus para consolar os corações de todos os afetados por esta tragédia. Como está escrito em Salmos 34:18: 'O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido'. Que possamos, juntos, buscar forças para transformar a dor em ações que promovam mais amor, empatia e paz."

