'Dor que não passa', desabafa pai de menino morto após agressão em escola de Ibatiba

"Uma dor que não passa." Esse foi o desabafo de Gercon Verli, pai de Luiz Fernando de Souza Verli, menino de 10 anos que, segundo a família, morreu após ser agredido dentro da escola municipal onde estudava em Ibatiba, no Sul do Estado. Ele conversou com a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta (confira acima).
"Meu filho era ótima pessoa, não tinha problema nenhum com ninguém, uma criança excelente, vivia brincando com os meninos, todo mundo gostava dele", relatou Gercon. Ele ainda afirmou que a criança sofria bullying na escola. "Direto ele reclamava e não queria estudar por conta disso, os meninos batiam nele. Falava com a diretora e ela dizia que era mentira dele", contou o pai.
"Está muito triste para nós, uma dor mesmo que estou sentindo e que não desejo para família nenhuma"
Resumo do caso
- Luiz Fernando chegou em casa, na última segunda-feira (9), reclamando de muitas dores. Ele disse que dois meninos o provocaram com xingamentos, no intervalo da escola, e depois o chutaram. Uma briga aconteceu em seguida.
- A irmã de Luiz, de 8 anos, viu tudo. Ela disse ter chamado a direção, mas os pais não foram avisados, só souberam quando o garoto chegou em casa.
- A mãe da criança afirmou que levou o menino duas vezes ao pronto-socorro do município. Nas duas ocasiões, eles passaram medicação e mandaram a família retornar para casa.
- O menino passou a noite gritando de dor. No dia seguinte, eles voltaram ao pronto-socorro e a mãe exigiu que uma radiografia fosse feita, momento em que se descobriu que uma vértebra dele estava quebrada.
- Luiz foi transferido para o Hospital Infantil, em Vitória. Segundo a família, a vértebra quebrada provocou uma infecção. Na quinta-feira (12) à noite, o menino não resistiu.
- A família espera por justiça. Em nota, a prefeitura disse que "está empenhada em reunir todas as informações necessárias para apurar o caso envolvendo alunos da EMEF Eunice Pereira Silveira. Reafirmamos nosso compromisso com a Justiça e asseguramos que todas as medidas cabíveis serão tomadas para que os fatos sejam esclarecidos".
- Já a Polícia Civil informou que "a Delegacia Regional de Ibatiba iniciou as investigações após tomar conhecimento do fato pelas redes sociais. Não houve registro formal deste fato ou fato anterior de violência envolvendo a criança. Não há outros detalhes da investigação a serem divulgados, no momento".