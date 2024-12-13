'Dor que não passa', desabafa pai de menino morto após agressão em escola de Ibatiba

"Meu filho era ótima pessoa, não tinha problema nenhum com ninguém, uma criança excelente, vivia brincando com os meninos, todo mundo gostava dele", relatou Gercon. Ele ainda afirmou que a criança sofria bullying na escola. "Direto ele reclamava e não queria estudar por conta disso, os meninos batiam nele. Falava com a diretora e ela dizia que era mentira dele", contou o pai.