Protesto pede por justiça pela morte de menino após agressão em escola de Ibatiba

Familiares e amigos do menino Luiz Fernando de Souza Verli, de 10 anos, se reuniram em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Eunice Pereira Silveira, em Novo Horizonte, Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, para pedir justiça. Luiz, segundo a família, morreu após ser agredido dentro do colégio.
Nos cartazes estão os pedidos por justiça e também pela identificação dos responsáveis, além de homenagens e mensagens de carinho à família da criança. O grupo percorreu as ruas da escola até chegar no Pronto Atendimento da cidade, onde o menino chegou a ser atendido duas vezes e foi liberado.
"Ele chegou em casa chorando de dor, a mãe dele levou no Pronto Atendimento duas vezes e liberaram ele para casa apenas com medicação para dor, mas como ele passou a noite toda gritando de dor, ela voltou com ele na manhã de terça-feira, quando exigiu uma radiografia e descobriram a vértebra da coluna quebrada", declarou Samira, irmã do menino, para a reportagem da TV Gazeta.
Velório
A família informou que o velório de Luiz Fernando vai acontecer na Igreja Assembleia Tempo de Milagres, rua atrás da Delegacia Civil de Ibatiba, às 18h30 desta sexta-feira (13). As informações sobre o sepultamento ainda não foram confirmadas.
Resumo do caso
- Luiz Fernando chegou em casa, na última segunda-feira (9), reclamando de muitas dores. Ele disse que dois meninos o provocaram com xingamentos, no intervalo da escola, e depois o chutaram. Uma briga aconteceu em seguida.
- A irmã de Luiz, de 8 anos, viu tudo. Ela disse ter chamado a direção, mas os pais não foram avisados, só souberam quando o garoto chegou em casa.
- A mãe da criança afirmou que levou o menino duas vezes ao pronto-socorro do município. Nas duas ocasiões, eles passaram medicação e mandaram a família retornar para casa.
- O menino passou a noite gritando de dor. No dia seguinte, eles voltaram ao pronto-socorro e a mãe exigiu que uma radiografia fosse feita, momento em que se descobriu que uma vértebra dele estava quebrada.
- Luiz foi transferido para o Hospital Infantil, em Vitória. Segundo a família, a vértebra quebrada provocou uma infecção. Na quinta-feira (12) à noite, o menino não resistiu.
- A família espera por justiça. Em nota, a prefeitura disse que "está empenhada em reunir todas as informações necessárias para apurar o caso envolvendo alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Eunice Pereira Silveira,. Reafirmamos nosso compromisso com a Justiça e asseguramos que todas as medidas cabíveis serão tomadas para que os fatos sejam esclarecidos".
- Já a Polícia Civil informou que "a Delegacia Regional de Ibatiba iniciou as investigações após tomar conhecimento do fato pelas redes sociais. Não houve registro formal deste fato ou fato anterior de violência envolvendo a criança. Não há outros detalhes da investigação a serem divulgados, no momento".