Familiares e amigos do menino Luiz Fernando de Souza Verli, de 10 anos, se reuniram em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Eunice Pereira Silveira, em Novo Horizonte, Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, para pedir justiça. Luiz, segundo a família, morreu após ser agredido dentro do colégio

Nos cartazes estão os pedidos por justiça e também pela identificação dos responsáveis, além de homenagens e mensagens de carinho à família da criança. O grupo percorreu as ruas da escola até chegar no Pronto Atendimento da cidade, onde o menino chegou a ser atendido duas vezes e foi liberado.

"Ele chegou em casa chorando de dor, a mãe dele levou no Pronto Atendimento duas vezes e liberaram ele para casa apenas com medicação para dor, mas como ele passou a noite toda gritando de dor, ela voltou com ele na manhã de terça-feira, quando exigiu uma radiografia e descobriram a vértebra da coluna quebrada", declarou Samira, irmã do menino, para a reportagem da TV Gazeta.

Protesto pede por justiça pela morte de menino após agressão em escola de Ibatiba Crédito: Divulgação | Leitor AG

Velório

A família informou que o velório de Luiz Fernando vai acontecer na Igreja Assembleia Tempo de Milagres, rua atrás da Delegacia Civil de Ibatiba, às 18h30 desta sexta-feira (13). As informações sobre o sepultamento ainda não foram confirmadas.

Um cartaz escrito luto foi colocado acima da entrada da Prefeitura de Ibatiba devido à morte de Luiz Verli Crédito: Isabelle Oliveira

Resumo do caso