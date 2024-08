Técnica em enfermagem suspeita de tortura no ES foi presa em hospital

A técnica, que, em alguns dias, trabalhava na UTI pediátrica de um hospital de Cariacica, foi contratada por um casal para cuidar de um bebê, em dias intercalados; família descobriu agressões por meio de câmeras

Uma técnica de enfermagem, de 31 anos, investigada por torturar um bebê de dois meses de vida , foi presa no dia 30 de julho, em um hospital de Cariacica . O nome dela não foi divulgado. A ação, cumprida pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), foi divulgada apenas nesta terça-feira (6).

A técnica, que, em alguns dias, trabalhava na UTI pediátrica do hospital, também não informado pela polícia, foi contratada por um casal de Vitória para trabalhar nos cuidados de um bebê, em dias intercalados, quando a criança tinha uma semana de nascimento.

A mãe, entretanto, passou a desconfiar de que poderia haver algo errado após ouvir choros do menino de madrugada e descobrir hematomas no corpo do bebê. Segundo a polícia, os atos de tortura foram constatados por meio de câmeras.