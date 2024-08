Bairro Santa Inês

Mulher é esfaqueada durante discussão dentro de motel em Vila Velha

Suspeito de 37 anos, que estava no quarto com a vítima, foi preso; caso aconteceu na noite da última segunda-feira (5)

2 min de leitura min de leitura

Um homem de 37 anos foi preso após esfaquear uma mulher nas costas e no ombro durante uma discussão dentro do quarto de um motel no bairro Santa Inês, em Vila Velha, na noite da última segunda-feira (5).

Segundo a Polícia Militar, a gerente do estabelecimento acionou a corporação e relatou que o suspeito era hóspede do motel e estava com a vítima em um quarto, quando tentou sair do local. Como as atendentes não estavam abrindo o portão para ele sair, o homem as ameaçou, quebrou uma porta e saiu.

O suspeito foi encontrado próximo ao motel, ensanguentado. Aos policiais, ele alegou que teve uma discussão com sua mulher e, durante o desentendimento, ele pegou uma faca e a vítima teria se jogado em cima da faca, se machucando. O homem relatou que levou a vítima para o Pronto Atendimento (PA) da Glória, no mesmo município, e depois retornou ao motel.

Os militares foram ao PA e localizaram a mulher, que afirmou ser uma pessoa em situação de rua e usuária de drogas. Ela também confirmou que tem uma relação com o homem, e que, naquele dia, tiveram uma discussão no quarto do motel.

A mulher apresentava dois golpes de faca: um nas costas e outro no ombro. Ela se recusou a ir para a delegacia registrar uma ocorrência.

O homem acabou conduzido para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio). Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta