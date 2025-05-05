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Às margens da BR 101

Mulher é presa no ES levando 1 kg de crack em ônibus de SP para a BA

Jovem de 21 anos confessou integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC); a droga foi encontrada no bagageiro do veículo, com ajuda de um cão farejador
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 mai 2025 às 08:19

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 08:19

Jovem é presa com 1 kg de cracka em ônibus
Jovem é presa com 1 kg de cracka em ônibus Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Uma jovem de 21 anos foi presa transportando cerca de 1 kg de crack em um ônibus de viagem interestadual, às margens da BR 101, no bairro Jucu, em Viana, na tarde do último domingo (4). A suspeita, identificada como Beatriz Rodrigues Oliveira, confessou que estava levando a droga de São Paulo para a Bahia, e disse ser integrante da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC).
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, o serviço reservado do Batalhão de Missões Especiais (BME) repassou informações de que uma passageira estaria transportando droga em um ônibus interestadual. Os militares realizaram um cerco e abordaram o coletivo às margens da BR 101, próximo a um posto de combustíveis.
Durante a fiscalização, um cão farejador do Batalhão de Ações com Cães (BAC) indicou que havia algo suspeito em uma mochila no bagageiro do coletivo. Dentro da mochila, que pertencia à Beatriz, os policiais encontraram um tablete contendo aproximadamente 1 kg de crack.
Questionada pelos militares, a suspeita confirmou que a mochila era sua e admitiu ter conhecimento do entorpecente. Segundo a ocorrência registrada pela PM, a jovem disse que esta não seria a primeira vez que ela transportava drogas de São Paulo para Teixeira de Freitas, na Bahia. Beatriz declarou ainda que é integrante da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e afirmou que receberia R$ 800 para levar a droga de um Estado ao outro.
Mulher é presa no ES levando 1 kg de crack em ônibus de SP para a BA
A jovem de 21 anos foi encaminhada para a Delegacia Regional de Cariacica. O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que Beatriz Rodrigues Oliveira foi autuada por tráfico de drogas e encaminhada ao presídio na manhã desta segunda-feira (5).

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