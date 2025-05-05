Mulher é presa no ES levando 1 kg de crack em ônibus de SP para a BA

Durante a fiscalização, um cão farejador do Batalhão de Ações com Cães (BAC) indicou que havia algo suspeito em uma mochila no bagageiro do coletivo. Dentro da mochila, que pertencia à Beatriz, os policiais encontraram um tablete contendo aproximadamente 1 kg de crack.

Questionada pelos militares, a suspeita confirmou que a mochila era sua e admitiu ter conhecimento do entorpecente. Segundo a ocorrência registrada pela PM, a jovem disse que esta não seria a primeira vez que ela transportava drogas de São Paulo para Teixeira de Freitas, na Bahia. Beatriz declarou ainda que é integrante da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e afirmou que receberia R$ 800 para levar a droga de um Estado ao outro.