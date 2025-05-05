Corpo é achado no local onde carro foi parar no mar atrás de shopping em Vitória

Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a vítima ainda não foi identificada, mas é um homem calvo, negro, que aparenta ter entre 40 e 50 anos, sem nenhuma tatuagem. Inicialmente, os policiais não encontraram sinais de violência no corpo. A perícia da Polícia Científica foi acionada.