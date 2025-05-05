Corpo é achado no local onde carro foi parar no mar atrás de shopping em Vitória

Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a vítima ainda não foi identificada, mas é um homem calvo, negro, que aparenta ter entre 40 e 50 anos, sem nenhuma tatuagem. Inicialmente, os policiais não encontraram sinais de violência no corpo. A perícia da Polícia Científica foi acionada.
No último domingo, no mesmo local, um carro com uma pessoa dentro foi encontrado no mar
. Registros do momento da retirada do Volkswagen Gol mostram uma lata de cerveja no interior. Quem estava no automóvel, conforme informações do Corpo de Bombeiros, foi retirado do veículo e, em seguida, encaminhado para um Pronto Atendimento (PA) da região.