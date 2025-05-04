Mulher fica ferida após ser jogada de terraço em Colatina

Segundo a polícia, a vítima relatou que foi agredida pelo marido e arremessada para área da casa vizinha, caindo sobre telhas de alumínio e, em seguida, ao chão. Ela contou ainda que ambos haviam ingerido bebida alcoólica antes da discussão. De acordo com a polícia, o suspeito fugiu e não foi localizado. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Estadual Silvio Avidos, na região central da cidade. O estado de saúde dela não foi divulgado.