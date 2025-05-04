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Tentativa de feminicídio

Mulher fica ferida após ser jogada de terraço em Colatina

Segundo a polícia, o suspeito do crime é o companheiro da vítima. Crime ocorreu na noite de sábado (3)
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

04 mai 2025 às 17:55

Publicado em 04 de Maio de 2025 às 17:55

Uma mulher de 30 anos ficou ferida após ser agredida e arremessada de um terraço para a área da casa vizinha na noite de sábado (3), no bairro São Marcos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a polícia, o suspeito do crime é o companheiro da vítima. Os nomes não foram divulgados. 
Segundo a polícia, a vítima relatou que foi agredida pelo marido e arremessada para área da casa vizinha, caindo sobre telhas de alumínio e, em seguida, ao chão. Ela contou ainda que ambos haviam ingerido bebida alcoólica antes da discussão. De acordo com a polícia, o suspeito fugiu e não foi localizado. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Estadual Silvio Avidos, na região central da cidade. O estado de saúde dela não foi divulgado.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e que até o momento o suspeito não foi preso. "Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", comunicou a PC.

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