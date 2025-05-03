Homem morre eletrocutado ao cortar galhos de árvore em São Mateus

Um homem de 50 anos morreu após ser eletrocutado enquanto cortava uma árvore próximo ao km 28 da ES 381, zona rural de São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (3). Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima havia subido na árvore para cortar galhos que estavam em contato com a fiação elétrica. Alguns minutos depois, houve uma explosão e o homem foi encontrado pendurado na vegetação. O dono do terreno afirmou que não o conhecia e não contratou ninguém para realizar a poda.