Mãe faz apelo para encontrar jovem desaparecido em Cariacica

A mãe Rafaela Melo Lyra afirma que registrou o desaparecimento do filho à polícia no dia 15 de abril e iniciou a divulgação nas redes sociais. Desesperada, ela cobra algum retorno, alguma notícia sobre Cauã. "Que pelo menos me falem onde está o corpo do meu filho porque infelizmente não tenho esperanças de encontrá-lo vivo mais".