A angústia tomou conta da família de Cauã Lyra Ferreira, de 17 anos, desaparecido desde a madrugada do dia 13 de abril, em Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. O jovem foi visto pela última vez ao pedir uma corrida por aplicativo para encontrar uma mulher. O destino seria o bairro Jardim Botânico, na mesma cidade, mas a família não consegue mais contato com ele.
A mãe Rafaela Melo Lyra afirma que registrou o desaparecimento do filho à polícia no dia 15 de abril e iniciou a divulgação nas redes sociais. Desesperada, ela cobra algum retorno, alguma notícia sobre Cauã. "Que pelo menos me falem onde está o corpo do meu filho porque infelizmente não tenho esperanças de encontrá-lo vivo mais".
A reportagem demandou a Polícia Civil, mas não houve retorno até a publicação. Qualquer informação que ajude a encontrar o jovem pode ser repassada via Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o anonimato garantido. Quem preferir pode denunciar pela internet clicando aqui.
Mãe faz apelo para encontrar jovem desaparecido em Cariacica -