Jovem morre após mexer com eletricidade em apartamento de Jardim da Penha

Um jovem de 25 anos foi encontrado morto nesta sexta-feira (2) em um apartamento em Jardim da Penha, Vitória. Sem sinal aparente de violência, a suspeita é que ele possa ter sofrido um choque elétrico, mas a Polícia Civil ainda vai investigar o caso para determinar a causa da morte.
A Polícia Militar informou que foi acionada durante a tarde para dar apoio a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No local, a socorrista disse aos policiais que já encontrou o jovem morto e sem lesões aparentes. Conforme relato da mãe, o rapaz pode ter recebido um choque porque mexia com eletricidade dentro do quarto.
A Polícia Civil, por sua vez, afirmou que o caso foi registrado como morte a esclarecer, pois não foi constatada lesão ou marca de violência. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte."