Jovem morre após mexer com eletricidade em apartamento de Jardim da Penha

A Polícia Civil, por sua vez, afirmou que o caso foi registrado como morte a esclarecer, pois não foi constatada lesão ou marca de violência. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte."