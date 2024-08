Homem descumpre medida protetiva e quebra os móveis da ex em Cariacica

Mulher também foi agredida e ficou com marcas roxas no corpo; vítima contou que o suspeito invadiu a casa dela na noite de segunda-feira (5)

“Ele começou a quebrar as coisas dentro de casa, tudo com um capacete que ele estava na mão. Quando chamei a polícia, ele quebrou meu celular. Me arrastou pelos cabelos pelo quintal, tentou me enfocar, me jogou no chão, colocou a perna em cima do meu pescoço para tentar me matar, foi nessa hora que peguei a faca para me defender”, disse a mulher.