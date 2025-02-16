A barba de molho: por que devemos nos preocupar com confrontos em presídios?

Tivemos nesta semana a notícia de um evento, felizmente, raro no sistema prisional capixaba: um confronto entre internos com vítimas graves . E surge a pergunta: terá havido falha da Secretaria de Justiça (Sejus)? Temos duas respostas, uma objetiva e pronta; outra subjetiva e ainda por vir.

Tem sempre aquele que acha que não tem a menor importância criminosos se matando entre si, seja no cárcere, seja nas ruas. Até se regozijam com isso. Mais alguns CPFs cancelados e está tudo bem. Nada mais equivocado.

Não é só uma questão de direitos humanos. Não é só a responsabilidade civil do Estado pelos danos que sofram as pessoas sob custódia. Há objetivos puramente utilitários em preservar a integridade física dos presos. Se isso não acontece, o Estado perde o controle sobre o que acontece dentro do sistema carcerário e é substituído pelas facções que, com certeza, garantem proteção dentro e fora das grades. Ou seja, as cadeias passam a ser governadas por organizações criminosas, não pelas autoridades públicas.

Por outro lado, se a prisão se torna um inferno caótico, ela não consegue cumprir as funções para as quais foram treinadas: conter temporariamente indivíduos considerados socialmente perigosos e reduzir essa periculosidade antes que terminem as suas penas. Pelo contrário, o xadrez se transforma, definitivamente, em uma simples escola e pós-graduação em violência e crime, o indivíduo sai de lá muito pior do que entrou, revoltado e ainda mais perturbado psicologicamente, mais desajustado à sociedade.

Então, objetivamente falando, esse tipo de incidente, em tese, não poderia ocorrer nunca. Se ocorreu, constitui uma falha ipso facto. Em português: aconteceu, virou manchete, virou inquérito para apurar eventuais falhas individuais ou estruturais e respectivas responsabilidades e virou problema para ser resolvido. Essa conclusão é imediata: não dá para deixar para lá e simplesmente seguir adiante.

Em um plano subjetivo, contudo, só ao final da apuração se poderá identificar ou não falhas individuais e estruturais. Não é o momento de apontar o dedo para ninguém. Outrossim, nenhum sistema é perfeito, muito menos os seres humanos que o integram; é algo que devemos estar sempre melhorando, cobrindo lacunas etc.

Para começo de conversa, estão sendo treinados e nomeados muitos novos policiais penais, reduzindo um grave déficit de pessoal que havia. Claro que ainda são novatos e inexperientes, mas estamos no caminho de cobrir uma deficiência muito importante. Ou seja, a solução talvez já esteja sendo suficientemente encaminhada para evitar a repetição desses fatos.

Presídio de Segurança Máxima em Viana Crédito: Tati Belling/Ales

Em todo caso, é importante revisar todos os protocolos de procedimento interno, para verificar se não há algo a ser aperfeiçoado, examinar os aspectos arquitetônicos na construção e manutenção da estrutura física, repensar os equipamentos disponibilizados para os policiais penais, o treinamento etc.