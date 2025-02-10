Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Disputa

Irmãos Vera se envolvem em briga em presídio de segurança máxima no ES

Conflito ocorreu por volta das 8h, dentro da galeria, durante o momento de convívio. Seis ficaram feridos e três permanecem internados

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 12:14

Públicado em 

10 fev 2025 às 12:14
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Atualização

A coluna apurou que é grave o estado de saúde de um dos "Irmãos Vera". Seis detentos ficaram feridos. Veja aqui quem são e mais informações sobre o conflito.

Na manhã desta segunda-feira (10), houve uma briga com 20 detentos na Penitenciária de Segurança Máxima 2 (PSMA 2). Localizada em Viana, ela é destinada aos que são considerados de maior periculosidade, como as lideranças de grupos criminosos. 
Entre os envolvidos  estão os irmãos Vera, Luan Gomes Faria, o Kamu, e Gabriel Gomes Faria, o Buti, ambos lideranças da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Fontes ouvidas pela coluna apontam que a disputa, que já foi controlada, foi entre integrantes da própria facção.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) — responsável pela gestão das unidades prisionais capixabas —, não informou o nome dos presos e nem confirmou a participação dos Irmãos Vera — assim conhecidos em referência à mãe deles.
Por nota a pasta assinalou que o conflito ocorreu dentro da galeria, durante o momento de convívio. Seis ficaram feridos. “Foram socorridos e atendidos, inicialmente, na Unidade de Saúde Prisional, dentro do Complexo de Viana. Três deles foram encaminhados para a rede hospitalar estadual, com quadro estável”, é dito na nota.
Os ânimos foram contidos pela Polícia Penal. Por nota a Sejus informou que a motivação da briga está sendo apurada pelas equipes de segurança prisional e acrescentou que revistas são realizadas na unidade com o corpo operacional.
“A ocorrência será encaminhada à autoridade policial. Um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) também será aberto para investigar a motivação e responsabilizar os envolvidos”, informa o texto.

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

MPES quer impedir que especulação imobiliária esconda visão da Pedra Azul

Três mil processos de advogados na mira do Tribunal de Ética da OAB no ES

Caso Luísa Lopes: motorista vai a julgamento por morte de ciclista

Operações no ES apreenderam quase 14 milhões do tráfico de drogas

Traficantes usaram até lotérica para lavar dinheiro de extorsões no ES

Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

Tópicos Relacionados

Sejus Preso Brigas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados