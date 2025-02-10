Irmãos Vera se envolvem em briga em presídio de segurança máxima no ES

Atualização A coluna apurou que é grave o estado de saúde de um dos "Irmãos Vera". Seis detentos ficaram feridos. Veja aqui quem são e mais informações sobre o conflito.

Na manhã desta segunda-feira (10), houve uma briga com 20 detentos na Penitenciária de Segurança Máxima 2 (PSMA 2). Localizada em Viana, ela é destinada aos que são considerados de maior periculosidade, como as lideranças de grupos criminosos.

Entre os envolvidos estão os irmãos Vera, Luan Gomes Faria, o Kamu, e Gabriel Gomes Faria, o Buti, ambos lideranças da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Fontes ouvidas pela coluna apontam que a disputa, que já foi controlada, foi entre integrantes da própria facção.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) — responsável pela gestão das unidades prisionais capixabas —, não informou o nome dos presos e nem confirmou a participação dos Irmãos Vera — assim conhecidos em referência à mãe deles.

Por nota a pasta assinalou que o conflito ocorreu dentro da galeria, durante o momento de convívio. Seis ficaram feridos. “Foram socorridos e atendidos, inicialmente, na Unidade de Saúde Prisional, dentro do Complexo de Viana. Três deles foram encaminhados para a rede hospitalar estadual, com quadro estável”, é dito na nota.

Os ânimos foram contidos pela Polícia Penal. Por nota a Sejus informou que a motivação da briga está sendo apurada pelas equipes de segurança prisional e acrescentou que revistas são realizadas na unidade com o corpo operacional.