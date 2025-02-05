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Em 2024

Operações no ES apreenderam quase 14 milhões do tráfico de drogas

O trabalho foi realizado pela  Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-ES) em 2024, com apreensão de bens como imóveis e carros de luxo

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 03:30

Públicado em 

05 fev 2025 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Balanço FICCO-ES
Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
As operações realizadas no Espírito Santo pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-ES) conseguiram retirar do tráfico de drogas e de armas, no ano passado, R$ 13.810.117,46. No país, foi a unidade que realizou o maior número destas ações, segundo relatório da Polícia Federal.
O documento, que traz um balanço do trabalho da equipe, informa que em sua maioria elas tiveram como foco a descapitalização dos grupos criminosos. No Estado houve o sequestro de bens, como imóveis, veículos de luxo, moto aquática, valores em contas bancárias e até de R$ 400 mil em dinheiro físico.
Parte do valor foi resultado do trabalho executado na Operação Mosaico, realizada em junho do ano passado. E que obteve uma apreensão de R$ 12.550.117,46. Voltada a uma associação criminosa que atuava no tráfico de drogas, armas, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro, corrupção, falsificação de documentos, entre outros crimes.
Segundo o relatório, a organização criminosa investigada contava com o apoio de membros de forças de segurança pública, funcionários de cartórios e de outros órgãos públicos. “Demonstrando a periculosidade e nível de articulação do grupo investigado”, é dito no texto.
Ao todo foram realizadas no Espírito Santo 15 operações. Mas é um estado que conta somente com uma unidade do grupo. Diferente de Minas Gerais, onde existem cinco bases e fez 16 operações.
O relatório aponta ainda que no ano passado foram cumpridos 118 mandados de busca e apreensão, além de outros 14 de prisão preventiva e 36 de prisões temporárias.

Dados do Brasil

No país, as unidades da FICCO totalizaram 180 operações, distribuídas entre os 26 estados e o Distrito Federal. Segundo o relatório da PF, a prioridade foi o combate ao tráfico de drogas.
“Reflete a relevância estratégica de desarticular organizações ligadas a esse tipo de atividade ilícita, visto ser, ainda, a principal fonte de financiamento das atividades criminosas”, informa o texto.
Confira a distribuição das operações por áreas de atribuição:
  • Tráfico de drogas - 119
  • Crimes contra o patrimônio - 33
  • Tráfico de armas - 17
  • Lavagem de dinheiro - 5
  • Crimes fazendários - 2
  • Crimes eleitorais - 2
  • Crimes cibernéticos - 2
Já o sequestro de bens realizado por todas as unidades totalizou R$ 316 milhões. A maior parte das apreensões foi em São Paulo (R$ 194 milhões), seguido de Mato Grosso (R$ 24,6 milhões), Minas Gerais (R$ 16,7 milhões) e na sequência o Espírito Santo (R$ 13,8) milhões).

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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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tráfico de drogas Polícia Federal Crime Organizado
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