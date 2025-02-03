Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobre Firefly

A exigência está prevista na repactuação . O desastre ambiental ocorreu há nove anos, atingiu o Rio Doce até o litoral capixaba, causando danos a onze cidades no Espírito Santo. Seis delas já aceitaram a proposta.

Para três prefeitos o tema já vinha sendo debatido desde a administração anterior, considerando que foram reeleitos. Outros dois, que assumiram em janeiro, vão ter que decidir durante a contagem do prazo de 120 dias, iniciado com a homologação do acordo pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 6 de novembro do ano passado.

À coluna, alguns deles relataram que estão analisando as alternativas, mas que os cenários são complicados. As discussões principais envolvem pelo menos quatro pontos, considerados os de maior impacto: o valor a ser pago a título de reparação, o prazo, a forma de pagamento, e a quitação do escritório de advocacia.

Your browser does not support the audio element. Prefeitos do ES têm um mês para decidir se aderem ao Acordo de Mariana

O acordo estabeleceu um valor de reparação para as cidades, com base em uma proposta do Consórcio Público de Defesa e Revitalização do Rio Doce (Coridoce), e os impactos sofridos. Vai ser pago de forma parcelada, nos próximos 20 anos. Confira o total previsto para cada cidade:

Aracruz - R$ 144,4 milhões

R$ 144,4 milhões Baixo Guandu - R$ 79 milhões

R$ 79 milhões Colatina - R$ 267 milhões

R$ 267 milhões Marilândia - R$ 39 milhões

R$ 39 milhões Sooretama - R$ 79 milhões

Já a indenização que resultar da ação que tramita na corte inglesa, conduzida pelo escritório Pogust Goodhead, poderá resultar em totais bem superiores, pagos à vista. Mas será preciso aguardar o resultado de todas as etapas do julgamento, previsto para o segundo semestre do próximo ano.

Recusa

O prefeito reeleito de Baixo Guandu, Lastênio Cardoso (MDB), decidiu recusar a proposta de repactuação. O valor a ser pago não atende aos interesses de sua cidade. “Vamos permanecer no processo que tramita na Inglaterra”.

“A repactuação estabelece para minha cidade uma indenização de R$ 79 milhões, a ser paga em 20 anos. Pela ação inglesa vamos receber R$ 650 milhões, à vista. Como prefeito não posso abrir mão desse valor”, disse, na ocasião.

Reuniões

Os outros quatro gestores municipais têm se reunido com representantes da Samarco e com o escritório Pogust Goodhead, que representa cerca de 620 mil vítimas na ação contra a mineradora e suas controladoras, a Vale e a BHP Billiton.

Genício Caliari, procurador de Colatina, pondera que há pontos positivos e dificuldades em todos os cenários. Com o acordo, a cidade receberia em junho a primeira parcela de R$ 13,3 milhões, de um total de R$ 267 milhões.

Já a ação depende das etapas de julgamento que estão em curso. “Mas o valor que seria destinado ao município é bem maior, cerca de R$ 3,2 bilhões”, relata.

E também pesa na decisão o pagamento ao escritório de advocacia, que oscila em torno de 20%, o que pode vir a comprometer parte do que receberem caso aceitem o acordo.

“Temos mais algumas rodadas de negociações e vamos utilizar todo o tempo que tivermos para analisar o cenário mais favorável à cidade e seus moradores”, destacou Genício.

Mudanças

Fernando Camiletti (Republicanos), prefeito de Sooretama, relata que desde que assumiu a gestão tem realizado estudos sobre o tema, com o apoio de sua equipe jurídica, e já elencou pontos que considera importantes e do interesse da cidade para que o acordo seja assinado.

“Enquanto aguardamos as respostas, as procuradorias da prefeitura e da câmara municipal analisam as condições gerais do acordo, para que, em conjunto, o Executivo e o Legislativo possam decidir a posição oficial do município”, informou, por nota.

Outro que está avaliando as melhores alternativas é o prefeito reeleito de Marilândia, Augusto Astori Ferreira, Gutim (PSB). Em nota informa que o objetivo é “assegurar que a reparação seja efetiva, adequada aos danos sofridos e alinhadas com os melhores interesses da população”.

Acrescenta que tem acompanhado a tramitação do processo na Corte Inglesa. “Ao mesmo tempo, mantemos um diálogo constante com todas as partes envolvidas, com o objetivo de assegurar que a reparação seja realizada de maneira justa e eficaz para todos os atingidos”.

Destaca ainda que a cidade integra o consórcio Coridoce. “Uma iniciativa que defende os direitos dos municípios atingidos pelo desastre, e tem procurado constantemente se envolver nos debates sobre a repactuação dos termos de reparação””.

O prefeito reeleito de Aracruz, Luiz Carlos Coutinho, o Dr. Coutinho (PP), informou por nota, que ainda está analisando os cenários.

O que dizem as empresas

Por nota a BHP informa que seguirá com sua defesa na ação do Reino Unido e nega os pedidos em sua totalidade. “A ação é desnecessária, pois duplica questões por processos judiciais perante as cortes brasileiras, pelos programas implementados pela Fundação Renova desde 2016 e pelo acordo recém-assinado no Brasil”.

Também por nota, a Samarco relatou que 12 municípios já aderiram ao acordo. Para os que formalizaram a adesão nos primeiros 20 dias após a homologação, foi realizado em dezembro repasse que somou R$ 26,8 milhões.

“Após esse período, os desembolsos serão realizados conforme os prazos estipulados no acordo. Os recursos são voltados à reparação e a iniciativas de fortalecimento ambiental e socioeconômico nas cidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão”, diz, em nota.

Informa que “segue em diálogo com os demais municípios para viabilizar novos repasses e assegurar uma reparação definitiva dos danos provocados pelo rompimento”.

Acrescenta que, ao todo, 49 municípios em Minas Gerais e no Espírito Santo são elegíveis ao acordo, assinado pela Samarco, suas acionistas, União, governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, Ministérios Públicos Federal e Estaduais, Defensorias Públicas da União e Estaduais (MG e ES), entre outros órgãos públicos.

O escritório Pogust Goodhead representa 620 mil vítimas na ação contra a Samarco e suas controladoras, a Vale e a BHP Billiton. Aponta que os valores de indenização podem chegar a R$ 230 bilhões. Para as 49 cidades presentes no litígio é estimado que recebam R$ 52,4 bilhões, pagos à vista, quase nove vezes o valor de R$ 6,1 bi previstos na repactuação brasileira.