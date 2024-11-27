Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem acordo

Rio Doce: cidade do ES pode ter indenização 9 vezes maior em ação inglesa

O município está entre os que foram afetados pelo rompimento da barragem; o prefeito decidiu não aceitar o Acordo de Mariana

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 19:33

Públicado em 

27 nov 2024 às 19:33
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Lama Rio Doce
Crédito: Arte - Geraldo Neto
Para a cidade de Baixo Guandu, a indenização que pode vir a obter com a ação que tramita na Justiça da Inglaterra pode ser bem superior à reparação proposta no Acordo de Mariana. Quase nove vezes. O município foi um dos que sofreram danos causados após rompimento de uma barragem de rejeitos de minério em 2015, e que atingiu o Rio Doce até o Litoral capixaba.
O prefeito reeleito da cidade, Lastênio Cardoso, assinala que não pretende desistir da ação. “A repactuação estabelece para minha cidade uma indenização de R$ 80 milhões, a ser paga em 20 anos. Pela ação inglesa vamos receber R$ 650 milhões, à vista. Como prefeito não posso abrir mão deste valor”, relata.
O escritório Pogust Goodhead representa 620 mil vítimas na ação contra a Samarco e suas controladoras, a Vale e a BHP Billiton. Aponta que os valores de indenização podem chegar a R$ 230 bilhões. Para as 49 cidades presentes no litígio é estimado que recebam R$ 52,4 bilhões, quase nove vezes o valor de R$ 6,1 bi previstos na repactuação brasileira.
Lastêmio destaca que a repactuação de Mariana só saiu do papel com o caminhar da ação na Inglaterra. “Ia ser uma vergonha para a Justiça brasileira”.
E acrescenta que no momento estão impondo dificuldades para evitar que os municípios participem do processo. Ele se refere ao direito de  cidades brasileiras litigarem no exterior, e que foi tema da audiência desta quarta-feira (27), na corte inglesa.
“Criam dificuldade para que os municípios não recebam recursos de outro país, mas várias cidades buscam financiamentos com Banco Mundial. Isto é normal”, assinala.

Prazo maior

Com a validação do acordo de Mariana pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 6, foi iniciada a contagem do prazo para que os prefeitos das cidades do Espírito Santo decidam se vão permanecer nas ações judiciais no exterior. A principal delas é o processo bilionário em julgamento na Inglaterra.
A desistência do litígio é uma das exigências da repactuação feita no Brasil para terem acesso à indenização. A adesão aos valores deve ocorrer em 120 dias.
Guerino Balestrassi, prefeito de Colatina, e vice-presidente do Coridoce — fórum permanente de prefeitos da Bacia do Doce — informou que os prefeitos estão solicitando, junto ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), uma ampliação deste prazo.
“As cidades precisam de mais tempo para avaliarem, ter espaço para  a decisão em relação à ação inglesa, e assim poder decidir com mais clareza”, informou. Ele participou nesta quarta-feira (27) em Londres, junto com outros prefeitos de Minas Gerais, da audiência.
“Estamos muito otimistas. A proposta da ação é melhor, os valores são maiores, e vamos ter garantia de melhorias para as regiões e a população atingida. E ter a possibilidade de recuperação total da bacia, melhor que a repactuação no Brasil, que cuida de alguns setores e prejudica muito os municípios e a população que mora nestes locais”, assinala.
O prefeito eleito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), informou que tão logo assumir a cidade, vai iniciar debates com a sociedade, a bancada federal e o governo do Estado, para avaliar qual deve ser a melhor decisão para a cidade.
Destaca que será analisado também quais os projetos que deverão receber os recursos vindos das indenizações.

As cidades

O texto do Acordo de Mariana informa que cinco dias após a decisão da corte federal as cidades serão comunicadas sobre a possibilidade de adesão e as medidas necessárias a serem adotadas. Os que o fizerem podem receber a primeira parcela dos valores após 20 dias da assinatura. Para onze cidades capixabas foram destinados R$1,43 bilhão.
São recursos destinados a políticas municipais na gestão de meio ambiente, geração de emprego e renda, gestão de fomento à agropecuária, cultura e turismo, no sistema viário, infraestrutura, mobilidade e urbanização, em ações para fortalecimento do serviço público, ações de educação, ações de saúde e de saneamento.
Um dos principais impasses para as cidades que pretendem desistir do processo na corte inglesa é o pagamento a ser feito ao escritório de advocacia, e que pode impactar os cofres municipais. Para deixar o processo é preciso pagar pelos serviços, em torno de 20% dos valores a serem recebidos.

O que diz a BHP

Por nota a BHP informou que, segundo o acordo assinado com as autoridades públicas brasileiras e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, os municípios listados no texto têm a opção de aderir à repactuação e receberem compensação direta.
“O acordo também prevê benefícios para além da compensação direta, pelos quais os municípios e suas populações serão beneficiados com diversas iniciativas, como investimentos significativos em saúde, saneamento, infraestrutura, meio ambiente e outros, informa.
A BHP acrescentou que seguirá com sua defesa na ação do Reino Unido e nega os pedidos em sua totalidade. “A ação é desnecessária, pois duplica questões por processos judiciais perante as Cortes brasileiras, pelos programas implementados pela Fundação Renova desde 2016 e pelo acordo recém-assinado no Brasil”.

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Advogado foragido de operação do ES que investiga juiz é preso no Rio

ES pode investir R$ 1 bilhão para duplicar BR 259 até Colatina

Redução de mortes violentas no ES pode atingir recorde histórico

Justiça manda prender policial que agrediu duas pessoas em aeroporto do ES

Como o uso de celular e de redes sociais une jovens ricos e pobres no ES

Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

Tópicos Relacionados

Baixo Guandu barragem Rio Doce Samarco BHP Billiton
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados