Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decisão

Justiça manda prender policial que agrediu duas pessoas em aeroporto do ES

O militar, segundo o Ministério Público, estaria descumprindo o uso da tornozeleira e há indícios de coação contra a esposa

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 18:13

Públicado em 

21 nov 2024 às 18:13
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Juízes
Crédito: Arte - Sabrina Cardoso com Microsoft Designer
O cabo da Polícia Militar Deivid Cavalcanti Amorim teve a prisão decretada pela Justiça estadual na tarde desta quinta-feira (21). Ele foi denunciado por agressão a duas pessoas, para uma delas foi considerado tentativa de homicídio. Os fatos aconteceram no mês de setembro, no estacionamento do Aeroporto de Vitória. Segundo a decisão, há indícios de coação contra uma vítima e descumprimento de uso da tornozeleira.
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apontou, informa o texto judicial, que houve mudança no depoimento prestado por uma das vítimas, a esposa de Deivid, em relação às imagens de videomonitoramento anexadas ao processo, o que poderia indicar uma coação por parte do militar.
“Ao analisar o depoimento da esposa na esfera policial, noto que o mesmo é totalmente distinto da situação fática apresentada nas imagens de videomonitoramento carreadas aos autos (processo), demonstrando que há risco na conveniência da instrução criminal, caso Deivid permaneça em liberdade provisória”, informa o juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, da 1ª Vara Criminal de Vitória.
Ao decretar a prisão, o juiz informa que ela decorre da gravidade do delito praticado pelo militar contra uma das vítimas, aliado ao risco ao processo diante da mudança na versão da esposa sobre os fatos. E ainda pelo risco à aplicação da lei penal, diante do descumprimento às orientações de manutenção da tornozeleira eletrônica.

Denúncia

Em sua denúncia, o MPES aponta que Deivid Cavalcanti Amorim praticou o crime de homicídio tentado triplamente qualificado contra uma das vítimas. “Supostamente cometido por motivo torpe, motivado pelo ciúme intenso que nutria pelo envolvimento romântico com a sua esposa durante o período em que ela esteve separada do militar”.
É narrado ainda: “O crime foi cometido por meio cruel”. Na sequência é informado: ”Ao derrubar a vítima no chão, continuou a agredi-la com diversos chutes na cabeça, mesmo após ele já estar desfalecido, provocando intenso sofrimento e dor, caracterizando excesso de brutalidade”.
Os fatos aconteceram no estacionamento do Aeroporto de Vitória, no dia 14 de setembro deste ano. Imagens das agressões foram gravadas por populares. (veja vídeo acima)
No dia a esposa do militar se encontrou com a vítima espancada. Os dois conversavam em um carro quando Deivid se aproximou e deu início às agressões.
Quando o homem estava desfalecido no chão, segundo a denúncia, Deivid pegou o celular e a carteira da vítima, onde tinha R$ 500.
Em relação a esposa, foi dito que o militar teria praticado o crime de lesão corporal na forma da Lei 11.340/06 — Lei Maria da Penha —, por ter sido agredida com socos. Foi apontado ainda crime de furto porque o militar levou o celular e a carteira da vítima.
A defesa do militar foi demandada. O espaço segue aberto para a manifestação.

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

PM preso por agressão no Aeroporto de Vitória tem histórico de confusão

Três policiais vão para o banco dos réus por morte de jovem no ES

MP cobra na Justiça que Vila Velha reconstrua barracões de pescadores

Júri de PM que matou mulher será o último em Fórum no Centro de Vitória

Academia em apartamento fez prédio desabar no ES, conclui Justiça

Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

Tópicos Relacionados

MPES TJES Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte
Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados