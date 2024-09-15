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PM é preso suspeito de agredir homem e mulher no Aeroporto de Vitória

Cenas foram gravadas por populares. Policial preso foi autuado por tentativa de homicídio e por lesão corporal pela Lei Maria da Penha
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

15 set 2024 às 16:49

Publicado em 15 de Setembro de 2024 às 16:49

Um cabo da Polícia Militar foi preso por tentativa de homicídio e lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha na tarde deste sábado (14), no estacionamento do Aeroporto de Vitória. Imagens gravadas por populares mostram Deivid Cavalcante Amorim dando chutes em um homem que estava caído no chão e um soco em uma mulher que tentava parar a agressão.
O vídeo gravado mostra o PM dando vários chutes no homem, que não conseguia reagir às agressões. Uma mulher vai ao encontro dos dois e também é atacada. As pessoas que gravaram as imagens ficaram impressionadas com as cenas. 
Segundo a Polícia Militar, Deivid foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil e autuado em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha. A corporação explicou ainda que será instaurado um procedimento para apurar a conduta do envolvido na ocorrência.
De acordo com o portal da transparência, Deivid entrou na polícia em setembro de 2014 e recebe o salário líquido de R$ 5.668,14.
Em nota, a assessoria do Aeroporto de Vitória informou que "a ocorrência mencionada foi registrada no estacionamento da casa de shows Patrick Ribeiro, que fica próxima do estacionamento do aeroporto. Mesmo assim, a equipe do aeroporto acionou a Polícia Militar e equipes de saúde para atendimento do caso. Demais detalhes, solicitamos que entre em contato com a própria casa de shows".
Já o Espaço Patrick Ribeiro disse que "o incidente ocorreu no estacionamento do aeroporto de Vitória, nas proximidades do estacionamento da casa de shows, e está sendo conduzido pelas autoridades competentes". A Gazeta não conseguiu informações sobre o estado de saúde do homem e da mulher agredidos.
PM espanca homem e bate em mulher no estacionamento do Aeroporto de Vitória
PM espanca homem e bate em mulher no estacionamento do Aeroporto de Vitória Crédito: Leitor

Histórico de confusão

Não é a primeira vez que o policial se envolve em um confusão. No dia 25 de março deste ano, Deivid Cavalcante também ja foi acusado de sacar uma arma da cintura e atirar em um bar no bairro Santa Paula II, em Vila Velha. Na ocasião, o militar atirou contra um casal no bar porque o homem estaria "olhando" para a esposa do cabo. Um dos disparos atingiu um cliente do bar, que ficou ferido.
A Polícia Militar foi questionada sobre o caso e a corporação informou que o Inquérito Policial Militar encontra-se em andamento, sem previsão para conclusão. "No âmbito Interno ele responde ao Inquérito Policial Militar supracitado e será instaurado em desfavor dele um procedimento administrativo para apurar a sua conduta com relação a ocorrência em que ele foi autuado pela Polícia Civil", completou a corporação.
Com informações do g1 ES

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