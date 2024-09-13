Augusto Bianchi morreu após colisão com a caminhonete pilotada por Nilton Rosa Filho (destaque) Crédito: Redes Sociais

A colisão ocorreu no mesmo dia em que o jovem postou uma foto em Santa Teresa, divulgando que ele e a namorada haviam ficado noivos no dia anterior.

O MPES foi procurado pela reportagem de A Gazeta para informar se o indiciado já foi denunciado. Em resposta, o MP informou que está levantando as informações para repassar à imprensa.

Relembre o acidente

O acidente que matou Augusto Bianchi aconteceu em 12 de agosto, um dia após o jovem pedir a namorada em casamento. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele morreu no local com o impacto da colisão, e o motorista do outro veículo, Nilton Rosa, fugiu sem prestar socorro.

Your browser does not support the audio element. Motorista de acidente que matou jovem no ES é indiciado por homicídio culposo

A colisão aconteceu na ponte que marca o limite entre os municípios de São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte, e os militares tiveram acesso a uma câmera próxima ao local, que registrou o momento do acidente. De acordo com a PM, a caminhonete, uma Toyota Hilux prata, fugiu em direção a São Domingos do Norte. Uma placa e parte do para-choque do veículo foram encontrados ao lado da moto da vítima, uma Honda CB 250 Twister vermelha.

Augusto era querido no bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, onde morava. A morte causou comoção em toda a cidade. Ele fundou uma empresa de estética automotiva na casa dos pais e se tornou referência na área em São Gabriel da Palha.

O outro lado