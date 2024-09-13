Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Um dia após noivado

Motorista de acidente que matou jovem no ES é indiciado por homicídio culposo

Colisão que vitimou Augusto Bianchi, de 21 anos, aconteceu em 12 de agosto, em São Domingos do Norte; o motorista, Nilton Rosa Filho, fugiu sem prestar socorro
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

13 set 2024 às 18:34

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 18:34

Augusto Bianchi morreu após colidir com a caminhonete pilotada por Nilton Rosa Filho (destaque)
Augusto Bianchi morreu após colisão com a caminhonete pilotada por Nilton Rosa Filho (destaque) Crédito: Redes Sociais
A Polícia Civil indiciou, por homicídio culposo (quando não há intenção) e omissão de socorro, o motorista de uma caminhonete envolvido no acidente que matou o motociclista Augusto Bianchi, de 21 anos, na rodovia ES 137 em  São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Testemunhas relataram à Polícia Militar que o condutor invadiu a contramão em uma ponte, colidindo com a moto do jovem, que morreu no local. Nilton Rosa Filho, de 64 anos, fugiu sem prestar socorro.
A colisão ocorreu no mesmo dia em que o jovem postou uma foto em Santa Teresa, divulgando que ele e a namorada haviam ficado noivos no dia anterior. 
Polícia Civil informou que o inquérito, conduzido pela Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte, foi concluído e enviado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) em 26 de agosto. O suspeito foi indiciado por homicídio culposo no trânsito e omissão de socorro. O caso está sob análise do Ministério Público e do juiz responsável.
O MPES foi procurado pela reportagem de A Gazeta para informar se o indiciado já foi denunciado. Em resposta, o MP informou que está levantando as informações para repassar à imprensa. 

Relembre o acidente

O acidente que matou Augusto Bianchi aconteceu em 12 de agosto, um dia após o jovem pedir a namorada em casamento. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele morreu no local com o impacto da colisão, e o motorista do outro veículo, Nilton Rosa, fugiu sem prestar socorro. 
Motorista de acidente que matou jovem no ES é indiciado por homicídio culposo
A colisão aconteceu na ponte que marca o limite entre os municípios de São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte, e os militares tiveram acesso a uma câmera próxima ao local, que registrou o momento do acidente. De acordo com a PM, a caminhonete, uma Toyota Hilux prata, fugiu em direção a São Domingos do Norte. Uma placa e parte do para-choque do veículo foram encontrados ao lado da moto da vítima, uma Honda CB 250 Twister vermelha.
Augusto era querido no bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, onde morava. A morte causou comoção em toda a cidade. Ele fundou uma empresa de estética automotiva na casa dos pais e se tornou referência na área em São Gabriel da Palha.

O outro lado

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a advogada Jaqueline Cazoti dos Santos, que representa o motorista indiciado. A defesa informou que enviará um posicionamento até segunda-feira (16). 

+ Reportagens:

Jovem morre em acidente de moto no Noroeste do ES após ficar noivo

Incêndio interdita Parque Estadual da Pedra Azul em Domingos Martins

Tiros matam jovem e deixam 2 feridos em frente a barbearia em Itapemirim

Mesa Diretora da Assembleia do ES ganha mais 3 cargos. Veja o que muda

Pastor suspeito de estuprar menina de 12 anos em Rondônia é preso no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente São Domingos do Norte São Gabriel da Palha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa
Imagem de destaque
Herança sem planejamento pode virar dor de cabeça para famílias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados