Incêndio interdita Parque Estadual da Pedra Azul em Domingos Martins

Um incêndio registrado na tarde desta sexta-feira (13) em Domingos Martins causou a interdição do Parque Estadual Pedra Azul, que ficará fechado para visitação até a próxima terça-feira (17). O fogo afeta a zona de amortecimento, que fica ao redor da unidade de conservação, no bairro Vila de Pedra Azul. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas estão se alastrando por fragmentos florestais, mas não há risco de atingirem o parque.