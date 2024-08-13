Jovem morre em acidente de moto no Noroeste do ES após ficar noivo

Um jovem de 21 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e uma caminhonete em São Domingos do Norte, no limite com São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (12). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, Augusto Bianchi morreu com o impacto da batida, e o motorista do outro veículo envolvido fugiu do local sem prestar socorro. A colisão ocorreu no mesmo dia em que o jovem postou uma foto em Santa Teresa, divulgando que ele e a namorada ficaram noivos.
Segundo a PM, o acidente aconteceu na ponte que marca o limite entre os municípios. Militares que atenderam a ocorrência tiveram acesso a uma câmera situada próxima ao local que mostra o momento da batida. Não foi detalhado no registro policial como ocorreu a colisão.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, testemunhas relataram aos militares que a caminhonete, uma Toyota Hilux prata, se evadiu após o acidente em direção a São Domingos do Norte e o vídeo também registra esse momento. Havia uma placa e parte do para-choque do veículo ao lado da moto da vítima, uma Honda CB 250 Twister vermelha. Os agentes fizeram uma consulta ao sistema e identificaram o proprietário do veículo. Até o encerramento do atendimento, a PM informou que o condutor não havia se apresentado às autoridades policiais.
Foi realizada a perícia no local do acidente e depois o corpo foi removido para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre a ocorrência à Polícia Civil. A corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma informação será repassada", finalizou.
Nas redes sociais, a vítima havia publicado, no dia do acidente, um vídeo que mostra ele pedindo a namorada em casamento após cinco anos de relacionamento. Na postagem, pessoas lamentam a morte de Augusto.
A noiva escreveu uma mensagem emocionante para o companheiro. "Hoje o dia ficou muito escuro, mas muito mesmo. Eu senti as lágrimas caindo quando recebi a pior notícia da minha vida. Eu não consigo acreditar, ninguém acredita. Um ser humano tão lindo, tão bondoso", diz em um trecho.