Jovem morre em acidente de moto no Noroeste do ES após ficar noivo

Vítima morreu após uma batida entre a moto que pilotava e uma caminhonete em São Domingos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a PM, o acidente aconteceu na ponte que marca o limite entre os municípios. Militares que atenderam a ocorrência tiveram acesso a uma câmera situada próxima ao local que mostra o momento da batida. Não foi detalhado no registro policial como ocorreu a colisão.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, testemunhas relataram aos militares que a caminhonete, uma Toyota Hilux prata, se evadiu após o acidente em direção a São Domingos do Norte e o vídeo também registra esse momento. Havia uma placa e parte do para-choque do veículo ao lado da moto da vítima, uma Honda CB 250 Twister vermelha. Os agentes fizeram uma consulta ao sistema e identificaram o proprietário do veículo. Até o encerramento do atendimento, a PM informou que o condutor não havia se apresentado às autoridades policiais.

A Gazeta solicitou mais informações sobre a ocorrência à Foi realizada a perícia no local do acidente e depois o corpo foi removido para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A reportagem desolicitou mais informações sobre a ocorrência à Polícia Civil . A corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma informação será repassada", finalizou.

Nas redes sociais, a vítima havia publicado, no dia do acidente, um vídeo que mostra ele pedindo a namorada em casamento após cinco anos de relacionamento. Na postagem, pessoas lamentam a morte de Augusto.