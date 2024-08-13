Alerta de perigo potencial para ventos fortes no litoral do Espírito Santo

Quem mora ou costuma passar pelo litoral capixaba deve sentir um friozinho a mais nesta terça-feira (13). É que há previsão de ventos costeiros que devem movimentar dunas de areia sobre as construções da orla. Por causa disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, que indica perigo potencial, para 20 cidades do Espírito Santo.
De acordo com o órgão, o aviso teve início às 23h de segunda (12) e é válido até as 15h desta terça. A instrução do instituto é que, havendo necessidade, o cidadão entre em contato com a Defesa Civil, através do telefone 199. Confira, abaixo, a lista dos municípios que receberam o alerta:
- Anchieta
- Aracruz
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Fundão
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- Linhares
- Marataízes
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- São Mateus
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória