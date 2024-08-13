Acusado de espancar homem até a morte é preso em Vila Velha

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta , Lucas era considerado foragido desde dezembro de 2023, quando o mandado de prisão foi expedido. O boletim de ocorrência da Polícia Civil detalha que, quando os policiais chegaram ao local, o jovem ainda tentou fugir pelos fundos da casa. A tentativa foi frustrada, e o rapaz acabou se machucando durante a fuga.

A Polícia Civil informou que o acusado foi encaminhado ao Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha, onde foi atendido por um médico. Depois disso, foi levado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça, que monitora entradas e saídas do sistema prisional capixaba, informou que Lucas Eugênio de Barros Faria foi preso pela primeira vez em agosto de 2017 e tem registros por tráfico de drogas, roubo e corrupção de menores. Segundo a Sejus, ele foi solto por meio de um alvará expedido pela Justiça em abril de 2021. Nesta terça-feira (13), a secretaria voltou a registrar a entrada de Lucas Eugênio de Barros no Centro de Triagem de Viana.