Gestante e motorista ficam feridos em acidente na Região Serrana

No local, os policiais militares conversaram com o condutor da caminhonete L200 Triton. Ele disse que seguia na via, sentido Venda Nova do Imigrante, quando um Gol invadiu a contramão, quase colidiu com um Ford Ranger e atingiu frontalmente a caminhonete.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. O condutor do Gol, um homem de 47 anos, e uma mulher, de 28, que estava na caminhonete, foram socorridos ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. O motorista da caminhonete, de 32 anos, realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. Uma guarnição esteve no hospital, mas devido ao estado de saúde do motorista do Gol, não foi possível realizar o teste.