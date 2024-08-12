Gestante e motorista ficam feridos em acidente na Região Serrana

Uma grávida, que estava em uma caminhonete e o motorista de um Volkswagen Gol ficaram feridos em um acidente na altura de Jatobá, município de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito, na noite de domingo (11). O acidente, segundo a Polícia Militar, foi na ES 165. Aos bombeiros, populares contaram que a batida foi frontal.
No local, os policiais militares conversaram com o condutor da caminhonete L200 Triton. Ele disse que seguia na via, sentido Venda Nova do Imigrante, quando um Gol invadiu a contramão, quase colidiu com um Ford Ranger e atingiu frontalmente a caminhonete.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. O condutor do Gol, um homem de 47 anos, e uma mulher, de 28, que estava na caminhonete, foram socorridos ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. O motorista da caminhonete, de 32 anos, realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. Uma guarnição esteve no hospital, mas devido ao estado de saúde do motorista do Gol, não foi possível realizar o teste.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em atendimento e a equipe realizou a limpeza da pista. O estado de saúde dos feridos não foi informado.