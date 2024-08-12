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Caminhão e 2 motos

Jovem morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 101 no ES

Segundo a PRF, colisão ocorreu no km 122 – limite entre Linhares e Sooretama, no Norte capixaba; Thairis Calente da Silva, de 20 anos, pilotava uma das motos e morreu no local
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 ago 2024 às 13:36

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 13:36

Thairis Calente da Silva, de 20 anos
Thairis Calente da Silva, de 20 anos, morreu em acidente na BR 101 Crédito: Acervo pessoal
Um acidente envolvendo duas motos e um caminhão matou uma pessoa e deixou outras duas feridas na altura do km 122 da BR 101, no limite entre Linhares e Sooretama, no Norte do Espírito Santo, por volta das 10h desta segunda-feira (12). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma motociclista morreu no local. A reportagem de A Gazeta apurou que a vítima foi identificada como Thairis Calente da Silva, de 20 anos.
Uma mulher que estava conduzindo a outra moto envolvida na batida foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para o Hospital Rio Doce, em Linhares. A reportagem apurou que a vítima apresenta um quadro de fraturas nos membros inferiores e foi encaminhada ao centro cirúrgico. O motorista do caminhão também precisou receber atendimento médico e foi encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.
O condutor relatou para a PRF que um veículo à frente freou bruscamente e ele precisou fazer o mesmo, mas acabou perdendo o controle e o caminhão formou um “L” no trajeto. Durante o movimento, o veículo invadiu a contramão e colidiu com as duas motos, que estavam na faixa oposta.
Acidente na BR 101 aconteceu após carreta fazer
Acidente na BR 101 aconteceu após carreta fazer "L" Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A perícia da Polícia Científica (PCI) foi acionada e está sendo feito o trabalho para a remoção do corpo da vítima. Por conta da ocorrência, foi registrada lentidão para quem segue pela rodovia no sentido ao centro de Linhares.

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